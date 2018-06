Jeux méditerranéens Tarragone-2018 : Deux karatékas marocains raflent l’or et l’argent

Abdessalam Ameknassi et Aicha Sayah ont respectivement raflé l'or et l'argent lors de la 18è édition des Jeux méditerranéens, samedi 23 juin à Tarragone. DR

Le karatéka marocain Abdessalam Ameknassi s’est adjugé la médaille d’or (-60 kg), samedi à Tarragone, où se déroule la 18è édition des Jeux méditerranéens du 22 juin au 1er juillet. Ameknassi a remporté cette médaille en venant à bout du Tunisien Azzouazi Nader sur un score de 2-0.

De son côté, la karatéka marocaine Aicha Sayah (-50 kg) a raté de justesse la médaille d’or et s’est contentée de l’argent. Sayah était devant face à Jelena Milivojcevic (2-1) avant de craquer durant les dernières secondes du match, se voyant rattraper par la Serbe (2-2) et perdre le match après la décision des juges.

Un total de 113 sportifs marocains dans 20 disciplines prennent part à cette 18ème édition. Comme à l’accoutumée, l’athlétisme s’accapare la part du lion avec 23 participants, suivi du football (18), du judo (10), du taekwondo (8), du karaté (7), de la boxe (7), de la lutte, du golf et des sports équestres (5), du beach volley (4), de la natation, du cyclisme et des sports boules (3), de l’haltérophilie, du triathlon, du tennis, du tir et de la pétanque (2) et de l’escrime et la gymnastique (1).

Pendant 10 jours, Tarragone accueille 4 000 sportifs de 26 nationalités différentes, 1 000 juges et représentants des Fédérations internationales et du Comité international des Jeux, 1 000 journalistes du monde entier, 3 500 bénévoles chargés de répondre aux besoins organisationnels et plus de 150 000 spectateurs.

Les Jeux méditerranéens sont une compétition multisports organisée dans le cadre du mouvement olympique, avec la reconnaissance du Comité olympique international (CIO).