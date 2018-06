France : Rencontre à Paris sur l’insertion de la diaspora dans le tissu entrepreneurial marocain

Une rencontre autour de l’insertion de la diaspora dans le tissu entrepreneurial marocain a été organisée, samedi à Paris, à l’initiative du consulat général du Royaume à Orly.

Ouvrant cette rencontre, initiée sous le thème «Investir et entreprendre au Maroc», la consule générale du Maroc à Orly, Nada Bakkali a appelé les compétences marocaines à contribuer davantage à l’élan de réformes et à la dynamique de développement que connaît leur pays d’origine sur tous les plans, notamment économique.

Mme Bakkali a affirmé que cette rencontre s’assigne pour objectifs de connecter les entrepreneurs de la diaspora à un large réseau de professionnels au Maroc, de fluidifier leurs rapports avec les administrations pour plus d’efficience, et de diffuser des informations stratégiques en vue de faciliter aux entrepreneurs de la diaspora une projection de leurs activités vers le Maroc.

Il s’agit aussi de mettre en relation les entrepreneurs et les porteurs de projets avec les administrations publiques et privées marocaines pour un meilleur accompagnement, et d’exposer aux porteurs de projets les démarches et étapes de montage de projets, a-t-elle souligné.

Pour sa part, le président de la CGEM-MeM (Marocains entrepreneurs du monde), Adil Zaidi a donné un aperçu sur le contexte de création par l’organisation patronale, qui dispose de 12 antennes au niveau national et de cette 13ème région qui vise, entre autres, à assurer un accompagnement des MRE désirant investir dans leur pays d’origine.

Cette rencontre a été marquée par des échanges entre des compétences marocaines à l’étranger intéressées par l’investissement au Maroc et des professionnels du secteur bancaire et d’autres organismes, qui ont expliqué les différentes démarches à suivre et les facilités dont elles peuvent bénéficier pour monter leurs projets dans le pays d’origine.