La visite de Sullivan au Maroc relancera-t-elle le Dialogue stratégique en rade depuis 2015 ?

Le numéro 2 de la diplomatie des Etats-Unis est attendu dans les prochains jours au Maroc. John J. Sullivan effectuera une visite au royaume au terme d’une tournée, du 25 au 29 juin, en Europe et en Afrique du Nord, indique le Département d’Etat dans un communiqué.

A Rabat, le responsable américain aura des discussions avec les officiels marocains d’une tonalité hautement sécuritaire avec notamment un focus sur «l’importante contribution du Maroc à la Coalition internationale contre Daesh», ajoute la même source. Sullivan se rendra également à Casablanca où il rencontrera un groupe de jeunes marocains.

Le bras droit de Mike Pompeo connait parfaitement les préoccupations et les attentes du royaume. Il avait eu l’occasion de rencontrer le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita à Washington le 3 avril, en plein crise des incursions des milices du Polisario dans les zones de Mahbes et Guerguerate.

Sullivan à Alger pour la 5e session du Dialogue stratégique

Le communiqué du Département d’Etat n’a fait aucune mention d’une reprise du Dialogue stratégique avec le Maroc. En revanche, celui engagé avec l’Algérie se poursuit sans la moindre entrave et selon un rythme régulier. Il y a lieu de rappeler la 4ème réunion s’inscrivant dans ce même cadre, organisée les 6 et 7 avril 2017 à Washington et coprésidée par Rex Tillerson et Abdelkader Messahel.

Dans la capitale du voisin de l’Est, John Sullivan coprésidera avec Abdelkader Messahe, le 28 juin à Alger, la 5ème session du Dialogue stratégique entre les deux pays. Les travaux porteront sur «un échange de vues et d’analyse sur la situation politique et sécuritaire au Maghreb et au Sahel ainsi que sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, y compris les menaces que font peser l’extrémisme violent, le retour des combattants terroristes étrangers et le crime organisé transnational», annonce le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué relayé par l'APS.

Avec le Maroc, le Dialogue stratégique affiche seulement trois sessions au compteur. Les précédentes sessions ayant été organisées en septembre 2012, avril 2013 et en avril 2015. Outre la panne que connait ce cadre de partenariat, la représentation diplomatique des Etats-Unis au Maroc est sans ambassadeur et ce depuis 18 mois. En novembre 2017, Donald Trump avait proposé au Sénat la candidature d’un homme d’affaire, David T. Fischer, pour succéder à Dwight Bush. Une demande qui n’a pas été encore examinée.