France : Démantèlement d’un trafic de voitures destinées au Maghreb

Un trafic de voitures volées, pour la plupart issues de l’usine PSA Peugeot-Citroën de Montbéliard (Doubs), a été démantelé à Mulhouse, a appris ce vendredi l’agence France-Presse (AFP) de source policière. Les véhicules devaient être envoyés au Maghreb.

Une «vingtaine» de vols de voitures, pour la plupart des Peugeot 3008, a été commis dans le cadre d’un «trafic international d’ampleur», a-t-on indiqué de même source.

La police judiciaire de Mulhouse a interpellé, mardi et mercredi, cinq personnes. L’une a été remise en liberté à l’issue de sa garde à vue et les quatre autres ont été mises en examen, pour association de malfaiteurs, vols et recel de vols.

Enfin, trois d’entre elles ont été écrouées et la quatrième placée sous contrôle judiciaire. L’AFP précise que l’enquête est toujours en cours pour déterminer d’éventuelles complicités.