Sénat : Moins de visas pour les pays peu coopératifs contre l'immigration irrégulière

Dans le cadre du projet de loi asile et immigration, le Sénat a voté un article permettant au gouvernement de réduire le nombre de visas de long séjour accordés aux pays les moins coopératifs en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, indique Public Sénat. Les ressortissants marocains demandeurs de visas pourraient en subir les conséquences.

Arrivé en séance au Sénat mardi 19 juin, et toujours en cours de discussion, le projet de loi baptisé «Pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie», comporte des mesures visant à faciliter les expulsions du territoire en cas d’immigration irrégulière et à pénaliser les pays peu coopératifs dans les procédures d’expulsion.

Afin d’expulser un étranger en situation irrégulière, l’Etat français doit obtenir un laissez-passer consulaire auprès de son pays d’origine. Le Sénat souligne que certains pays ne sont pas assez collaboratifs dans ces procédures, citant notamment l’exemple du Maroc qui n’a délivré dans les délais impartis que 27,5% des laissez-passer consulaires sollicités par l’Etat français.

C’est dans ce sens que le Sénat a voté, ce vendredi, un article qui permettrait de réduire le nombre de visas de long séjour accordés aux ressortissants des pays les moins coopératifs pour lutter contre l’immigration irrégulière.

Le gouvernement et la gauche se sont cependant opposés à ce dispositif évoquant l’exemple d’étudiants étrangers brillants qui risqueraient de se voir refuser leurs visas d’études en France pour des raisons diplomatiques.