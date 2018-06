Maroc : Le journaliste sportif Abdeljabar Ouzahra tire sa révérence

La dépouille d’Abdeljabar Ouzahra, membre de la rédaction du journal spécialisé Al Mountakhab et figure emblématique de la presse sportive marocaine, est inhumée ce vendredi au cimetière de Hay Riad à Rabat. Le journaliste est décédé jeudi à l’âge de 77 ans, suite à une maladie soudaine contractée trois jours avant sa mort, et qui a nécessité son transfert à l’hôpital, a indiqué sa famille.

Abdeljabar Ouzahra était connu pour son dévouement et son action en faveur du journalisme et des causes sportives. Il reste considéré comme une référence au sein du journal Al Mountakhab, grâce à sa maîtrise des événements sportifs nationaux.