Marché des capitaux : Six sociétés marocaines sanctionnées par l’AMMC

AttijariWafa Bank, CDG Capital Bourse et Stroc Idustrie font parties des six sociétés marocaines sanctionnées par le Collège des sanctions de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, rapporte ce vendredi Boursenews.ma. Les fiches récapitulatives indiquant la nature des manquements ainsi que les sanctions viennent d’être rendues publiques par l’AMMC.

Opérationnel depuis novembre 2017, ce collège vient d’émettre ses premières sanctions. Les plus grosses ont visé Stroc Industrie (blâme et amende de 200 000 dirhams) pour un retard de publication des états financiers, au titre du premier semestre 2016, ainsi qu’Africapital Management, qui a reçu un avertissement. Les deux entités doivent également verser une amende de 200 000 DH chacune, pour non respect des délais et transmission à l’AMMC de reportings à caractère erroné, concernant les opérations de souscription et de rachat effectuées par un dirigeant, dépassant 10% de l’actif net d’un OPCVM géré.

les sociétés CDG Capital Bourse, CDG Capital Gestion et AD Capital doivent quant à elle s’acquitter d’une amende de respectivement 39 000 DH, 81 000 DH et 15 000 DH.

AttijariWafa Bank, elle, a eu droit à un avertissement pour insuffisance de moyens techniques et organisationnels pour l’exercice de l’activité de prêt /emprunt de titres et absence d’une convention-cadre relative à l’activité de prêt / emprunt de titres, entre autres.

Etant donné les dates où certains délits ont été commis, les sanctions, prononcées par le président du collège des sanctions, Hassan El Afoui, sont basées sur les textes du Conseil déontologique des valeurs mobilières.