Mondial 2026 : Le ministre libanais des Sports convoque les responsables du vote pour la candidature américaine

Le ministre libanais de la Jeunesse et des Sports, Mohammad Fneich a convoqué, le 19 juin dernier, des membres de la fédération de football du pays pour les questionner sur la décision qu’ils ont prise la semaine dernière en Russie, lors du vote pour le pays hôte du Mondial 2026, indique le quotidien libanais The Daily Star.

Selon la même source, Mohammad Fneich voulait que «ceux qui ont donné le vote du Liban pour la candidature conjointe Etats-Unis, Mexique, Canada» soient tenus pour responsables, après que la Fédération de football libanaise avait annoncé auparavant soutenir la candidature marocaine lors du vote de la FIFA.

«Je prends la responsabilité du vote. Nous travaillons pour les intérêts du Liban dans les sports, et non les politiques ou d’autres causes», a déclaré Semaan Douaihy, membre du Conseil exécutif de la fédération libanaise de football.

#Lebanon votes for the USA-Mexico-Canada bid to host #2026worldcup. The delegation who voted was “summoned” by the sports minister after they had been asked to vote for #Morocco. @FIFAcom is ? and could take action if things escalate. Govt isn’t allowed to interfere w/FA https://t.co/sBzsTx1hrp