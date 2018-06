Espagne : L’athlète Fatima Ayachi arrêtée pour dopage

L’athlète Fatima Ayachi, du club valencien Cárnicas Serrano, dont elle a été exclue, l’Ethiopien Gizaw Bekele, vainqueur de la course «Liberty de Madrid» il y a deux semaines et du semi-marathon de Madrid en avril dernier, ainsi que trois autres athlètes de renom et le sélectionneur supposé d’athlétisme en Hollande et en Tunisie, Rachid Najid, ont été arrêtés pour trafic de substances dopantes, selon l’agence EFE.

Le club Cárnicas Serrano a indiqué, dans un communiqué, que Fatima Ayachi a été exclue pour avoir enfreint les protocoles et les engagements internes et avoir perdu la confiance du club, après son implication dans un réseau de trafic de substances dopantes, démantelé lors d’une opération de police. Le club précise que Fatima Ayachi a informé ce dernier, samedi, que son domicile avait été perquisitionné par la police jeudi 14 juin.

«Elle nous a dit que tous ses médicaments lui avaient été retirés, y compris un autre qui lui avait été prescrit et rapporté du Maroc pour le traitement d’une blessure au genou», précise le club dans son communiqué.

Dimanche dernier, les responsables du club valencien se sont réunis en urgence et ont décidé l’expulsion immédiate de l’athlète après avoir analysé la gravité des faits, jugeant «confus» son témoignage. «Le fait de faire l’objet d’une enquête et d’être liée à une affaire de dopage est une raison suffisante pour interrompre notre relation avec [elle]», ont ajouté les responsables du club.