Marrakech : Les ministres francophones de l’Enseignement supérieur en conclave

Depuis mercredi, Marrakech accueille la troisième édition de l’Initiative pour le développement numérique de l’espace universitaire (IDNEUF 3), réunissant les ministres de l’Enseignement supérieur des pays francophones. Sous la houlette du ministère de tutelle et de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), cette rencontre permet de réfléchir au développement et à la généralisation de l’usage du numérique dans le domaine de l’enseignement supérieur, afin d’accélérer l’évolution du secteur.

Un investissement qui n’est pas sans coûts, d’où la nécessité de partager les expériences et de créer des synergies entre les universités de l’espace francophone à travers le monde, pour moderniser également les méthodes d’apprentissage. C’est pour cette raison que l’événement accueille des opérateurs numériques, fournisseurs d’accès et de contenus, ainsi que des bailleurs de fonds susceptibles d’appuyer cette transformation dans le milieu universitaire.

Dans ce sens, Mohamed Aboussalah, secrétaire général du ministère marocain de tutelle, a déclaré que l’«intérêt grandissant pour le numérique» a poussé son département «à multiplier les initiatives et les projets, au cours des dernières années, en vue de s’aligner sur les standards internationaux en matière d’intégration et d’utilisation des technologies d’information dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique».

Ce revirement est nécessaire, notamment pour le passage des jeunes universitaires au marché de l’emploi, de plus en plus numérisé, comme le souligne à Yabiladi Sorin Mihai Cîmpeanu, président de l’Agence universitaire francophone (AUF).