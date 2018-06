Espagne : Démantèlement d’un réseau de trafic de mineurs marocains

Un vaste réseau de trafic de mineurs marocains a été démantelé par la police espagnole. L’opération a mené à l’arrestation de 28 personnes appartenant opérant dans tout le pays, rapporte ce vendredi La Opinion de Murcia.

Les victimes de ce réseau s’élèvent à plus d’une centaine, précise le rapport de police. Les mineurs qui traversaient clandestinement la frontière devaient payer entre 2 000 et 8 000 euros. Ainsi, l’enquête a débuté lorsque le nombre de mineurs non accompagnés internés dans un centre d’accueil aux Asturies a augmenté de manière inhabituelle. Les premières arrestations ont concerné des employés d’origine marocaine.

En premier lieu, ces jeunes effectuaient la traversée à bord de motos marines. D’autres étaient cachés dans des camions. Sur place, ils achetaient de faux documents à plus de 6 000 euros, précise Ceutaldia. Mais leur périple ne s’arrêtait pas là. Leurs passeurs ne les relâchaient que si leurs familles au Maroc versaient 500 euros de plus.

Au total, cette opération a conduit à l’arrestation de 28 personnes à Algésiras, Madrid, Oviedo, Castellón, Gijón, Barcelone, Bilbao, Zamora et Murcie.