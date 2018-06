Insolite : Un homme prétend être Saâdeddine El Othmani dans un restaurant en Russie

Un père de famille se trouvant en Russie pour assister au Mondial 2018, a prétendu être Saâdeddine El Othmani, le Chef du gouvernement marocain, pour obtenir une réservation dans un restaurant, indique Uproxx ce jeudi.

My dad wanted to make a reservation at a restaurant and they told him that they were completely booked, minutes later he called back claiming to be the prime minister of Morocco..... we got the best table in the place and the chef answer him to sign a plate and take a pic w him pic.twitter.com/Yx2hdlK5Zf