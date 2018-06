Casablanca : Le nourrisson kidnappé au sein d'un établissement hospitalier retrouvé, le mis en cause appréhendé (DGSN)

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca est parvenu jeudi soir, en étroite collaboration avec les éléments de la police de la zone de sécurité de Rhamna et la Direction générale de la surveillance du territoire, à retrouver le nourrisson qui a été kidnappé au sein d'un établissement hospitalier et à arrêter la femme suspectée être impliquée dans cette affaire.

Les premiers éléments de l'enquête ont permis d'identifier la suspecte et de déterminer le lieu de sa résidence situé près du quartier El Yessasfa à Casablanca, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), notant que les perquisitions ont permis la saisie des vêtements que portait la mise en cause dans les enregistrements des caméras de surveillance de l'hôpital, avant de découvrir sa présence dans le lieu de résidence de ses parents dans la région de Rhamna où le nourrisson a été aussi retrouvé.

D'après les premiers constats, l'état de santé du nourrisson est normal dans l'attente de la soumettre à une expertise médicale, relève le communiqué.

La mise en cause fait l'objet d'une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et les aboutissants de ces actes criminels et déceler toute complicité qui aurait aider à faciliter l'exécution de ce crime.