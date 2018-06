La marocaine Nassima Raoui remporte le prix Buland Al Haïdari de la jeune poésie arabe

La marocaine Nassima Raoui et le tunisien Mohamed El Arabi ont remporté en ex-aequo le prix de la 6ème édition du prix Buland Al Haïdari de la jeune poésie arabe.

À l'issue de nombreuses discussions portant sur les diverses candidatures et les nouvelles expériences de la poésie arabe, le jury a décidé à la majorité des voix de décerner le prix Buland Al Haïdari de la jeune poésie arabe, dans sa sixième édition, ex-aequo à Nassima Raoui et Mohamed El Arabi, indique un communiqué de la Fondation du forum d'Assilah.

Malgré la jeune expérience artistique de la poétesse et romancière marocaine, la sensibilité et la profondeur artistiques de Nassima Raoui ont réussi à convaincre le jury, et lui ont permis de s'imposer sur la scène poétique du royaume. De son côté, Mohamed El arabi, s’est distingué dans l’art de la poésie en prose et a su, de par la créativité de sa plume, séduire le jury présidé par le poète bahreïni Ali Abdallah Khalifa et composé de nombreux poètes et académiciens.

Organisé dans le cadre du Moussem Culturel International d’Assilah, le prix est attribué par le Forum culturel arabo-africain en l’honneur de Feu le poète irakien Bulan Al Haïdari, considéré comme le leader dans la rénovation de la tradition littéraire arabe.