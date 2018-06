Maroc : Pas de bénéfices pour près de 88% entreprises de presse électronique et écrite

Près de 88% des entreprises de presse électronique et de presse écrite au Maroc affichent un résultat d’exploitation négatif ou nul. Au total, environ 98% enregistrent une marge brute négative ou nulle, selon révèle une analyse des données liminaires sur le secteur en 2016 et 2017.

Réalisée par le chercheur Mohamed Benabid, cette analyse indique que «ces données interpellent à la fois sur la grande précarité de l’industrie de la presse en ligne et imprimée mais interroge aussi sur les risques que cette situation fait courir pour la pluralité et l’indépendance des médias».

Selon la même recherche, 428 journaux sont déclarés auprès de l’administration des Impôts pour l’année 2018, contre 349 en 2015 et 223 en 2010. Quant au nombre d’entreprises de presse, le rythme de création des journaux est passé de moins de 4 sociétés par an sur la période de 1970 à 2000, à plus de 17 par an sur la période de 2001 à 2010, pour arriver à plus de 25 sociétés par an sur la période de 2011 à 2018.

«Le boom constaté sur la dernière période s’explique exclusivement par la multiplication des pures players», indique le chercheur, ajoutant que «ces expériences éditoriales électroniques connaissent des succès d’audiences», sans pour autant conduire à des succès économiques.

Cette analyse s’inscrit dans le cadre des recherches d’une thèse de doctorat en science de gestion et de doctorat en sciences de l’information et de la communication, réalisée par Mohamed Benabid en cotutelle entre l’ISCAE et l’Université Paris 8. Intitulée «Pratiques de consommation et processus de changement organisationnel : Cas du marché de l'information en ligne», cette thèse a été soutenue mardi dernier à Casablanca. Elle a obtenu la mention «très honorable avec félicitations du jury et publication».