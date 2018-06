L’arrivée des migrants, une perfusion dans les économies européennes

La croyance selon laquelle les migrants seraient un fardeau pour les économies des pays qui les accueillent, en l’occurrence ceux de l’Union européenne, vient à nouveau de voler en éclats. D’après une étude réalisée par des économistes français, publiée mercredi 20 juin dans la revue scientifique Science Advances, une augmentation du flux de migrants génère des effets positifs.

Les trois chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de l’université de Clermont-Auvergne et de Paris-Nanterre se sont basés sur les données statistiques de quinze pays de l’Europe de l’Ouest, dont la France, explique franceinfo qui a relayé l’étude. Ils ont établi une distinction entre les migrants permanents et les demandeurs d’asile, en situation légale le temps de l’instruction de leur demande et considérés comme résidents une fois leur demande acceptée.

Entre 1985 et 2015, période sur laquelle se sont focalisés les chercheurs, l’Europe de l’Ouest a connu une augmentation importante des flux de demandeurs d’asile. En cause, la guerre dans les Balkans (1991-2001), les printemps arabes qui ont essaimé en Afrique du Nord et au Moyen-Orient en 2011, et le conflit syrien. Les flux de migrants, notamment intracommunautaires, ont quant à eux augmenté après l’élargissement de l’Union européenne vers l’Est en 2004, précise franceinfo.

Les PIB n’est pas impactés, le chômage non plus

Les résultats de l’étude vont à rebours des chiffres régulièrement assénés par certaines figures politiques d’extrême droite et nationalistes – par ailleurs souvent grossis. Ils démontrent les effets positifs d’une hausse du flux de migrants permanents, qui se font ressentir jusqu’à quatre ans après. Ainsi, le produit intérieur brut (PIB) par habitant croît, le taux de chômage diminue et «les dépenses publiques supplémentaires sont plus que compensées par l’augmentation des recettes fiscales».

«Il n’y a pas d’impacts négatifs. Les demandeurs d’asile ne font pas augmenter le chômage, ne réduisent pas le PIB par tête et ils ne dégradent pas le solde des finances publiques. Il y a des effets positifs sur les migrations qui sont un petit peu polémiques, parce que tout le monde n’y croit pas. Ce qui est intéressant, c’est de voir que cela ne dégrade pas la situation des finances publiques européennes», a expliqué, jeudi 21 juin sur franceinfo, Hippolyte d’Albis, directeur de recherche au CNRS, professeur à l’École d’économie de Paris et co-auteur de l’étude sur l’impact des demandeurs d’asile sur l’économie.

Si Hippolyte d’Albis reconnaît que ces arrivées ont un coût, il souligne que les dépenses allouées par les Etats pour les migrants sont compensées par une redistribution ultérieure dans leurs économies. «Trente ans d’accueil de demandeurs d’asile dans les quinze principaux pays d’Europe nous révèlent qu’il n’y a pas eu d’effets négatifs. Evidemment, il y a un coût, ces personnes vont être logées, parfois recevoir une allocation, mais cet argent va être redistribué dans l’économie. Il ne faut pas voir qu’un côté, nous on a vu le côté des impôts et on a vu que ça se compensait. L’entrée sur le marché du travail, donc la contribution à l’économie va prendre du temps et ce n’est pas efficace. Il vaut mieux investir pour qu’ils puissent rapidement intégrer le marché du travail», ajoute le chercheur.

Ce n’est pas la première fois que des chercheurs s’attèlent à faire taire les mauvaises langues. En 2013, une étude – à laquelle participait déjà Hippolyte d’Albis – soulignait que l’arrivée des migrants familiaux provoquait un effet positif significatif sur le PIB par habitant. Plus encore, c’est la France qui semblait en tirer le meilleur profit. «La migration semble plus favorable à l’activité économique en France que pour la moyenne des pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques, ndlr)», écrivaient Hippolyte d’Albis et ses coauteurs, Ekrame Boubtane et Dramane Coulibaly.