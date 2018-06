Cambriolage de guichets automatiques : Prison ferme pour trois Hollandais d'origine marocaine

Le tribunal de Cologne (ouest de l’Allemagne) a condamné ce jeudi trois Hollandais d’origine marocaine à un total de dix ans de prison ferme.

Reconnus coupables de tentatives de cambriolage de distributeurs automatiques de billets, ils avaient commis leurs actes dans au moins deux villes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (État fédéré de l’ouest de l’Allemagne) au printemps 2017, rapporte le média Kölner Stadt-Anzeiger (Ksta).

Les juges ont condamné le principal prévenu à cinq ans de prison ferme alors que ces deux complices, également d’origine marocaine, ont été respectivement condamnés à deux ans et dix mois et à deux ans et deux mois de prison.

Les trois Hollandais avaient mis en place leur plan d’action à Willich et Löhne dans le même Etat fédéral de l’ouest de l’Allemagne, essayant de s’emparer de plusieurs centaines de milliers d’euros. «Ils ont causé beaucoup de dégâts matériels» qui s’élèvent, toujours selon le média allemand, à près de 180 000 euros. Initialement, les accusés avaient également été accusés de trois autres cas de vandalisme visant des guichets automatiques, mais ils ont été jugés seulement pour les affaires dans lesquelles leur implication avait été prouvée par les enquêtes, précise Ksta.

Toujours selon ce dernier, l’un des accusés avait déjà reconnu son acte.