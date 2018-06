Mondial 2018 : Pluie de réactions élogieuses envers les Lions de l’Atlas

Les Lions ont perdu face au Portugal, hier et sont désormais éliminés de la course du Mondial 2018. / Ph. Twitter

Le match Maroc – Portugal s’est soldé par l’échec de l’équipe marocaine (0-1), Cristano Ronaldo ayant marqué un but à la quatrième minute. Toutefois, les Lions de l’Atlas se sont battus bec et ongle à travers un jeu exceptionnel et combatif face aux Portugais. Désormais éliminée de la Coupe du monde, la sélection nationale est pourtant félicitée pour cette prestation. Les réactions n’ont pas tardé à affluer sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, l’un des plus grands joueurs italiens de tous les temps, Alessandro Del Piero, a salué la performance de ses homologues marocains qui «méritaient mieux» selon lui. L’ancien capitaine de la Juventus de Turin a écrit : «Mondial cruel pour le Maroc : d’abord le coup dur contre l’Iran, puis Cristiano qui punit dès que la garde est abaissée. Ils ont fait un bon match, mais aucun but n’a été marqué. Coup dur pour eux.»

Mondiale crudele per il Marocco: prima la beffa con l’Iran, poi Cristiano che ti punisce appena abbassi la guardia. Due partite solide, organizzazione e buon calcio ma zero punti.

Peccato, meritava di più. #POR #CR7 #MAR #WorldCup #ADP10 — Alessandro Del Piero (@delpieroale) 20 juin 2018

L’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire du football, l’Espagnol Iker Casillas, a notamment commenté le jeu des Marocains sur le même réseau social en déclarant : «Je trouve incroyable que le Maroc n’ait pas enregistré un seul point dans ce matchs, mais aussi le fait aussi qu’il n’ait inscrit aucun but lors des deux matchs ! Le football est ainsi.»

Me parece increíble que MARRUECOS no haya sumado un solo punto en estos dos partidos que ha jugado. No sólo eso, que no haya hecho un gol en ambos! Esto es el fútbol... — Iker Casillas (@IkerCasillas) 20 juin 2018

Des supporters exceptionnels

Du côté des Lions de l’Atlas, l’entraîneur de l’équipe nationale, Hervé Renard, est intervenu au micro de BeIn Sports, très ému à la fin du match en déclarant : «Il faut féliciter tout le public et puis tous les joueurs parce qu’ils ont été fantastiques.» Sur Twitter, il a également écrit : «Merci pour votre incroyable soutien. Merci à tous les supporters marocains du monde.»

Merci pour votre incroyable soutien Merci à tous les supporters marocains du monde.



Thank you for your incredible support Thanks to all the Moroccan fans in the world. pic.twitter.com/c8K23N8kHS — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) 21 juin 2018

Le sélectionneur national a également déclaré à Reuters que «nous méritions de gagner, nous avons eu cinq ou six occasions en deuxième mi-temps».

«Malgré les hauts et les bas du match, nous aurions dû être plus efficaces. Comme lors du premier match, nous avons eu beaucoup d’occasions. Je ne blâmerai personne. C’est ça le football… Ce sont toujours ceux qui savent être présents dans le jeu, les joueurs les plus doués, qui font la différence.» Hervé Renard

Le capitaine de l’équipe nationale, Medhi Benatia, s’est exprimé suite au match et a rendu hommage aux supporters marocains «extraordinaires» : «On avait vraiment envie de leur montrer ce qu’on est capable de faire, de leur montrer quelle fierté on a, d’être là et de pouvoir les représenter. Je pense qu’on a fait 90 minutes de grande qualité avec une équipe jeune, mais sûrement pleine d’avenir. Et ce n’était pas donné contre les champions d’Europe.»

L’ancien attaquant des Lions de l’Atlas, Youssouf Hadji interviewé par So Foot, regrette plus la défaite lors du match contre l’Iran : «Les Marocains ont sans doute cru que ce match serait le plus facile des trois. Et ils se sont mis pas mal de pression. Contre les Portugais, dans le jeu, c’était nettement mieux. Ils ont à mon avis rivalisé.» D’ailleurs, le footballeur a pointé du doigt le fait qu’en face, les Lions de l’Atlas avaient Cristiano Ronaldo, «un buteur de calibre», ce qui change la donne.

«Le Maroc a eu des occasions. Il est aussi tombé sur Rui Patrício, qui a fait ce qu’il fallait (…) Le Maroc n’a pas marqué un seul but.» Youssouf Hadji, ancien joueur des Lions de l'Atlas

Mehdi Carcela n’a pas exprimé de regrets. Il est surtout fier de son équipe «et de toutes les personnes autour de l’équipe… Mais surtout fiers de vous, supporters marocains», a-t-il écrit sur Twitter à l’issue de la rencontre.

Triste mais FIERS!!!

Fiers de mon equipe, du staff et de toutes les personnes autour de l’equipe...Mais surtout fiers de vous supporters marocain!!!

??????#DIMAMAGHRIB pic.twitter.com/uABC5E88cd — Mehdi Carcela (@carcela_mehdi) 20 juin 2018

Nordin Amrabat, dont la performance a été saluée par les supporters marocains, mais également Hervé Renard qui l’a qualifié de «guerrier», s’est fendu d’un message simple sur Instagram en remerciant son public du «soutien exceptionnel et des messages».

L’équipe tunisienne, Les Aigles de Carthage, estime que les Marocains ne méritaient pas de perdre. Sur leur page Twitter, ils ont écrit : «Le Maroc méritait amplement mieux qu’une défaite, le Portugal n’a rien montré et a refusé le jeu ! Un score étriqué qui ne reflète pas la physionomie du match ! Injuste.»