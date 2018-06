Emission spéciale MRE – Jamel Debbouze : «Le rire est universel et peut sauver l’humanité»

La 8ème édition du Marrakech du rire commence ce soir dans la ville ocre. A cette occasion, l’émission hebdomadaire «Faites entrer l’invité» dédiée aux Marocains du monde, en partenariat avec Yabiladi, a reçu Jamel Debbouze qui est revenu sur les débuts du festival, les MRE mis en avant grâce à ce dernier, l’audience, le tout dans la joie et la bonne humeur.

Depuis 2011, le Marrakech du rire rassemble petits et grands pour un moment d’éclats de rire et de partage. Grace à ce festival, Jamel Debbouze met en avant les Marocains du monde et a créé un pont entre les deux rives de la Méditerranée ainsi qu’un rendez-vous désormais culte au sein de la ville ocre.

Pour l’humoriste franco-marocain, le début de cette aventure «est comme les belles histoires» qui commencent sans que ce soit prémédité. C’est «une envie» animée par l’amour du pays et des traditions, et une manière «de joindre l’utile à l’agréable». De là est né le Marrakech du rire.

«Je ne pouvais pas oublier que les associations marocaines m’ont mis le pied à l’étrier. C’est elles qui m’ont permis de jouer la première fois dans des villes comme Nanterre, Aubervilliers et qui m’ont fait venir pour la première fois au Maroc en tant que professionnel. De cet élan est né une graine et de cette graine est né le Marrakech du rire.» Jamel Debbouze

Une chance pour les Marocains du monde

Le Marrakech du rire représente une chance pour certains Marocains du monde de briller sur une scène marocaine et de jouer devant un public marocain mais aussi leur famille, ce qui peut donner lieu à des moments très émouvants, comme quand Rachid Badouri avait été ému aux larmes suite à sa prestation. «Rachid Badouri avait perdu sa mère et revenait ici le cœur lourd, ce qui a été immédiatement allégé par la ferveur du public et le regard de son père. Il a donné une prestation formidable et régalé tous les Marocains qui ne le connaissaient pas», se souvient Jamel Debbouze. Et d’ajouter : «Si les gens prennent autant de plaisir à venir, c’est une grande récompense. Pouvoir laisser une scène aux Marocains qui ont besoin de s’exprimer, ça n’a pas été un effort pour nous.»

D’autre part, pour pouvoir attirer le plus de monde, des packages sont proposés aux MRE pour qu’ils puissent acheter les pass et l’hébergement à l’hôtel également. Les spectateurs sont une aubaine pour ce festival et ne cessent d’augmenter en nombre d’année en année.

«L’année dernière on a eu cette chance incroyable de passer devant TF1, en terme d’audience (…) TV5 Monde nous permet d’être retentissant auprès de 80 millions de personnes, et puis d’un coup on s’ouvre à un nouveau champ, la francophonie, qui représente 700 millions de personnes. La seule chose qui peut nous protéger, c’est de faire rire ces gens et d’espérer qu’ils reviennent.» Jamel Debbouze

Jamel Debbouze insiste sur l’importance du rire qui est universel, estimant que cela «peut sauver l’humanité et la culture». Avant de conclure en déclarant : «La scène nous permet de faire parler de nous aujourd’hui de manière éclatante, belle, digne et formidable. C’est ça dont je suis le plus fier, d’avoir contribué à un mouvement.»

Pour écouter le replay :