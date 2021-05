Biopic #32 : Abou Youssef Al Barbari, le Marocain à l’origine de l'arrivée de l’islam aux Maldives

Le XIIe siècle a été marqué par un tournant décisif dans l'histoire de la République des Maldives. C’est durant cette période que les îles, situées dans l’océan Indien, ont abandonné le bouddhisme pour embrasser l'islam. A l’origine de cette conversion, un marchand marocain d’origine amazighe, connu sous le nom d'Abou Al Barakat Youssef Al Barbari.

On pense que ce marchand nord-africain est l'homme qui a converti le roi des Maldives Dhovimi Kalaminja et les îles à l'islam. Une version de l’histoire relayée pour la première fois par le voyageur et érudit marocain Ibn Battûta après son séjour de neuf mois dans ce pays de l’Asie du Sud.

Les récits historiques suggèrent que lorsque Ibn Battûta travaillait comme juge aux Maldives, il se serait arrêté une fois devant la plaque commémorative d’une mosquée à Malé, capitale actuelle des Îles Maldives, avant de s’apercevoir du nom d’un de ses compatriotes : celui d'Abou Al Barakat Youssef Al Barbari.

Une plaque contenant le nom d'Al Barbari. / Ph. Masrawy

Le légendaire Al Barbari dans la mémoire collective maldivienne

Plusieurs autres témoignages ont émergé, parallèlement à cette histoire, concernant la conversion présumée du roi des Maldives à l'islam. L’une des versions s’était même transformée en légende, tournant autour du personnage du marchand marocain d’origine amazighe. Selon la plateforme indienne Live Mint, le nom d'Al Barbari a été associé pendant des années au folklore maldivien et à un démon appelé Rannamaari.

La même source décrit Al Barbari comme un marchand maghrébin arrivé aux Maldives pour le commerce et logé par une famille maldivienne pendant des mois. Une fois dans les îles, le Marocain musulman se retrouve témoin de l'une des traditions les plus sanglantes de la nation. «En fait, chaque année, le roi des Maldives offrait une fille vierge à un monstre marin. Habillée en mariée, la jeune fille est enfermée dans un temple près de la mer en attendant son destin scellé», poursuit la plateforme indienne.

Al Barbari tuant le monstre marin. / Illustration

«La famille, qui faisait preuve d’hospitalité à Al Barbari, avait elle aussi une jeune fille. Et c’est cette dernière qui aurait été choisie par la suite par le roi des Îles pour être présentée comme offrande au monstre marin», poursuit la même source.

Irrité par la tradition, Abou Al Barakat Youssef Al Barbari décide alors d'aider la jeune fille et de rembourser sa dette vis-à-vis de ses hôtes en prenant la place de leur fille pendant la nuit du sacrifice. Il s'habillerait même comme une jeune mariée et prendrait la place de la fille au temple. Arrivé à l’autel, le Marocain «commence alors à réciter des versets du Coran». Selon la légende, le démon «aurait émergé de la mer, avant d’y retourner en criant de douleurs en réaction à la voix d’Al Barbari et des versets récités».

Conversion du roi des Maldives à l'islam

Quand les Maldiviens apprirent qu’Al Barbari avait vaincu et effrayé le monstre marin qui les terrorisait depuis des années, ils l’amenèrent devant le roi. Ce dernier «promis de se convertir tout comme tous ses sujets à l'islam si le marchand réussissait à exorciser pour toujours le démon marin».

C’est à partir de ce moment que la légende diffère d’une version à l’autre. La première suggère qu'Al Barbari aurait vaincu le démon et que le roi aurait tenu ses promesses en se convertissant à l'islam alors que la deuxième rapporte que dans le temple, Al Barbari aurait «réalisé que le démon est le roi lui-même» et l'aurait «poussé à se convertir à l'islam».

Selon Masrawy, le navire d'Al Barbari est arrivé aux Maldives depuis Agadir. / Ph. Masrawy

Loin des légendes, les numéros 127 et 128 de la revue mensuelle «Daaouat Al Haq» éditée par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, rapportent qu'Abou Al Barakat Youssef Al Barbari était en effet une personne réelle et qu’il est arrivé aux Maldives avec un groupe de marchands arabes en 1153.

Selon le magazine mensuel, Al Barbari a remarqué que le bouddhisme était la religion principale aux Maldives et a demandé à rencontrer le roi pour le convaincre de se convertir à l'islam. Le monarque avait refusé de rencontrer le Marocain au début mais aurait été persuadé, plus tard, d’abandonner sa religion pour embrasser l'islam.

Le média égyptien Masrawy indique, pour sa part, que la tombe du Marocain s'est transformé depuis en marabout, visité par les Maldiviens en guise de reconnaissance de son rôle pour l'expansion de l'islam sur les îles de l'Asie du Sud.