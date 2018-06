Sur ordre du roi, les agents d’autorité désignés sur la base de la «compétence et le mérite»

Visiblement, un autre «séisme» se prépare au ministère de l’Intérieur. «Sur instructions royales», une «nouvelle procédure» dans la sélection et la promotion des agents d’autorité sera adoptée et appliquée, indique le département de Laftite dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Les directives du roi Mohammed VI adressées au ministre de l’Intérieur visent une «rationalisation des ressources humaines», selon les critères de «la compétence» et du «mérite» lors de la désignation dans les postes de responsabilité, ajoute la même source.

Le texte de la tutelle promet également une «opérationnalisation du principe constitutionnel de la reddition des comptes qui sera appliquée à l’encontre de quiconque aura failli dans l’exercice de son devoir et de ses responsabilités (…) Cette mesure n’épargnera aucun niveau de responsabilité dans le corps des agents des autorités».

Comment éviter que l’exemple du caïd de Tanger ne se répète pas ?

L’annonce de la «nouvelle procédure» sera-t-elle suivie par le lancement du tant attendu et vaste mouvement au sein du ministère ?

Le 11 décembre dernier, à la suite d’un rapport présenté au roi Mohammed VI, et rédigé à la fois par le département Laftite et la Cour des Comptes, il a été décidé de suspendre un wali et six gouverneurs, en plus de leur traduction devant des conseils disciplinaires pour manquements graves dans l’exercice de leurs fonctions.

Les sanctions avaient également visé huit pachas, 122 caïds et 17 khalifas (adjoint des caïds). Ces sanctions n’ont pas réellement dissuadé quelques agents d’autorité de commettre des exactions. L’exemple le plus frappant est sans doute celui du caïd de Tanger qui avait ordonné, en avril, d’agresser un jeune élève lors d’une opération de libération de l’espace public. L’affaire avait fait grand bruit, au point que le ministère décida de relever son agent de ses fonctions.

L’annonce aujourd’hui par la mise en place d’une «nouvelle procédure» au ministère laisse entendre qu’auparavant, le respect des critères de la «compétence» et le «mérite» n’était pas aussi rigoureux.