France : L’ancien directeur d’une mosquée arrêté pour proxénétisme aggravé

L’ancien directeur d’une mosquée de la ville d’Orange (Sud de la France) a été arrêté jeudi 14 juin par la brigade de sûreté urbaine du commissariat d’Orange, indique le journal régional La Provence.

Abdeslam Bahiad, 63 ans, avait été condamné en avril 2014 par le tribunal correctionnel de Carpentras à 6 ans de prison ferme pour proxénétisme aggravé. En proie à des malaises, il était absent lors de son procès. Placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de l’audience, l’homme avait profité de ses derniers instants de liberté pour fuir au Maroc, probablement à Meknès, d’où il est originaire.

Un mandat d’arrêt européen et un mandat d’arrêt international avaient été émis à son encontre, sans résultat.

Quatre ans plus tard, c’est finalement à Orange que la police l’a retrouvé… dans les toilettes de sa villa, dont la porte a dû être forcée par les forces de l’ordre. Les policiers ont été informés en milieu de semaine dernière de sa présence au domicile familial.

Installé au Maroc ces dernières années, il souffrait de thrombose et serait revenu clandestinement en France pour être soigné dans un hôpital de Marseille. L’ancien responsable de la mosquée a de nouveau été présenté au parquet de Carpentras jeudi 14 juin. Ce dernier a ordonné son incarcération à la maison d’arrêt du Pontet, afin qu’il purge sa peine pour proxénétisme aggravé.

En 2009, Abdeslam Bahiad et ses trois fils avaient été mis en examen pour proxénétisme aggravé et écroués. Ils étaient soupçonnés d’avoir fait venir des jeunes femmes du Maroc, de leur avoir loué des appartements et de les avoir mises en contact avec des clients potentiels.