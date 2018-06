France : Une mère de famille essuie une pluie d’insultes racistes devant ses enfants

Cette mère de famille n’aurait pas imaginé qu’une banale sortie au parc avec ses enfants tournerait au cauchemar. Vendredi 8 juin, dans la commune de L’Étrat (Centre Est), une femme se promène dans un parc à la sortie de l’école lorsque, face à un chien en liberté qui court après ses deux petits garçons, elle demande à la propriétaire de l’animal de le maintenir en laisse, raconte France Bleu Saint-Étienne. Les panneaux dans le jardin d’enfants obligent d’ailleurs les animaux de compagnie à être tenus en laisse.

En retour, la mère de famille est confrontée à une pluie d’insultes : «Sale bougnoule, rentre chez toi. Dégage dans ton pays.» L’agresseur, une femme, lui porte un coup à l’œil et la fouette à l’aide de la laisse. Plusieurs parents d’élèves interviennent pour maîtriser la femme avant l’arrivée des gendarmes.

Le soir même, la victime se rend aux urgences. Ses blessures lui vaudront cinq jours d’ITT (incapacité temporaire de travail). Elle se déplace le lendemain à la gendarmerie pour porter plainte pour coups et blessures et injures racistes. Une enquête est en cours mais pour l’instant, elle n’établit pas de liens entre les coups et les propos racistes. La propriétaire du chien, qui a elle aussi porté plainte, a également été entendue. Les enfants de la victime, ayant assisté à la scène, sont quant à eux suivis par un psychologue.

«Il n’y a pas une semaine où on ne reçoit pas d’appels pour nous signaler des injures», explique Saïd Hamimi, le responsable juridique de l’antenne de SOS Racisme dans la Loire. Et de toute sorte, précise-t-il. Les injures antiblancs sont de plus en plus fréquentes, mais «en venir à des coups c’est rare et on ne veut pas que ce cap soit franchi, que les coups eux aussi deviennent plus réguliers», alerte le responsable.