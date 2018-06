Marhaba 2018 : L’Administration des douanes publie son guide destiné aux MRE

Après la vidéo «Khouk Ana F Diouana» destinée aux Marocains du monde, l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) publie également son guide à l’occasion du lancement de l’opération Marhaba 2018.

Intitulé «Marocains du monde, facilitez-vous la douane», le document est un recueil des dispositions en vigueur pour permettre d’«accompagner les formalités de passage en douane dans les meilleures conditions».

Ainsi, le guide comprend des informations sur le régime applicable aux effets et objets personnels, celles relatives au régime applicable aux véhicules des MRE, des informations concernant le régime des changes ainsi que les coordonnées des services régionaux des douanes et des compagnies d’assistance agréées.

L’ADII rappelle aussi que ses bureaux dans les gares maritimes, les aéroports et les frontières terrestres sont ouverts 24h/24h pendant la période allant du 5 juin au 15 septembre. Le guide comporte plusieurs conseils et insiste sur le refus de la corruption. «Ne prenez pas l’initiative de corrompre quelles que soient les circonstances (…) Si vous faites l’objet d’une tentative de corruption, refusez-la et alertez immédiatement le responsable local», avertit l’ADII.