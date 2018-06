Mondial 2018 : Le Maroc s'incline face au Portugal

Le Maroc n'a plus aucune chance de se voir qualifier pour le prochain tour de la Coupe du Monde organisée en Russie. Les Lions de l’Atlas ont perdu, ce mercredi, leur match face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo suite à un but marqué par la star du Real Madrid à la 4ème minute. Même s'il jouera son dernier match face à l'Espagne lundi 25 juin, le royaume quitte la compétition pour décrocher son ticket à la prochaine étape du Mondial.

Le Onze national a présenté au public marocain et international une performance exceptionnelle, multipliant les tirs et défendant bec et ongles son but. Benatia, Ziyech, El Kaâbi et Boutaïb ont tenté à maintes reprises de parvenir au but du Portugal. Toutefois, c’est Nordin Amrabat, blessé lors de la rencontre contre l’Iran, qui s’est démarqué lors de ce match, faisant preuve de détermination à concrétiser le rêve du Maroc de battre le Portugal comme l’a fait le royaume lors du Mondial 1986 au Mexique.

Les grands moments de la rencontre des Lions de l'Atlas face au Portugal :

15:53

Fin de la rencontre après cinq minutes additionnelles. Le Maroc perd tout espoir de se voir qualifier au prochain tour de la grand-messe footballistique.

15:44

Karim El Ahmadi est remplacé par Fayçal Fajr.

15:42

Coup franc sifflé par l'arbitre pour les Portugais suite à une faute de Benatia à la 83ème minute.

15:38

Les Lions maintiennent la pression. Corner pour l'équipe nationale.

15:36

Coup franc pour les Lions de l'Atlas.

15:33

Belhanda remplacé par Mehdi Carcela. Les Lions n'arrivent toujours pas à s'imposer malgré une performance exceptionnelle lors de ce match.

15:27

Khalid Boutaïb est remplacé par Ayoub El Kaâbi. Le Portugal effectue aussi un deuxième changement.

15:25

Hervé Renard entre le marteau de maintenir l'équipe inchangée et l'enclume de renforcer l'attaque en effectuant un changement pour intégrer El Kaâbi ?

15:24

Nordin Amrabat est l'homme de la rencontre d'aujourd'hui.

15:23

A la 64ème minute, les joueurs du Onze national n'arrivent toujours pas à égaliser après plusieurs tentatives.

15:20

Coup franc pour le Portugal. Munir El Mohammadi intervient pour dégager le ballon.

15:19

Benatia tire à la 60ème minute sans pour autant réussir à marquer.

15:17

Changement au niveau de l'équipe portugaise.

15:17

Les coéquipiers de Ronaldo maintienent la défense tout en saisissant l'occasion pour contre-attaquer.

15:15

L'arbitre américain siffle une faute pour l'équipe nationale. Coup franc tiré par Ziyech.

15:15

Belhanda rate une deuxième occasion pour égaliser, tentative avortée par le gardien de but portugais.

15:13

Belhanda, sur une passe d'Amrabat, rate une occasion en or pour égaliser à la 54ème minute.

15:12

Les Lions n'arrivent toujours pas à menacer le but du Portugal.

15:09

A la 50ème minute, Ronaldo rate une autre occasion de tir.

15:05

Corner pour le Portugal.

15:05

Deux occasions de tir jusqu'à maintenant pour les coéquipiers de Ronaldo.

15:04

Début de la deuxième mi-temps.

14:58

Après une première mi-temps remarquable, le Portugal aurait 75% de probabilité de gagner la rencontre, annonce la FIFA sur son site. Les Lions de l'Atlas ont, quant à eux, raté 7 occasions pour marquer alors que les coéquipiers de Ronaldo ont dominé la rencontre avec une possession du ballon s'élevant à 52%.

14:48

Fin de la première mi-temps sur un résultat d'un but à zéro pour l'équipe portugaise.

14:46

Coup franc sifflé pour Amrabat. Dernière tentative ratée pour les Lions de l'Atlas signée Belhanda.

14:45

Trois minutes additionnelles pour cette première mi-temps.

14:45

Belhanda blessé à la 45ème minute.

14:44

Encore une occasion ratée pour les Lions de l'Atlas, signée Amrabat.

13:40

Carton jaune pour Benatia.

14:39

A la 38ème minute, Munir El Mohammadi fait avorter une tentative de l'équipe portugaise.

14:38

Les Lions dominent désormais la rencontre.

14:33

Les Lions défendent bec et ongles leur but. C'est l'équipe adverse qui semble désormais déterminée à marquer son deuxième but.

14:31

Un coup franc dangereux au profit des Portugais est sifflé par l'arbitre.

14:27

Les Lions de l'Atlas enregistrent aujourd'hui leur meilleur performance par rapport au match du vendredi dernier face à l'Iran.

14:24

L'arbitre siffle un coup franc pour Ronlado.

14:23

Les Lions semblent se ressaisir après le but de Ronaldo : défense organisée, attaque bien orchestrée et pression maintenue.

14:19

Les Lions exercent plus de pression sur la défense portugaise. Corner pour l'équipe nationale.

14:18

A la 18ème minute, Boussoufa tente de tirer mais échoue.

14:17

Encore une occasion ratée pour Hakim Ziyech.

14:16

Les Portugais maintiennent la pression.

14:14

Les Lions continuent de multiplier les tirs. La plus récente, à la 14ème minute est signée Manuel Marouan da Costa.

14:12

Un corner pour l'équipe nationale suite à une tentative de Hakim Ziyech.

14:11

Benatia, suite à un corner de l'équipe nationale, rate une occasion en or pour égaliser.

14:11

Boussoufa puis Ambrabat tentent de marquer après un tir de l'inarrêtable Cristiano Ronaldo.

14:08

Les Lions de l'Atlas tentent d'égaliser le score mais les Quinas semblent dominer la rencontre.

14:04

Après avoir déjoué une deuxième tentative suite à un corner du Portugal, Cristiano Ronaldo marque son premier but à la 4ème minute.

14:03

La défense de l'équipe nationale semble plus homogène et organisée par rapport au match contre l'Iran. Le Portugal vient de rater sa première tentative de marquer.

14:02

Première tentative des Lions de l'Atlas, signée Khalid Boutaïb.

14:00

Au Luzhniki Stadium de Moscou, le coup d'envoi du match Maroc-Portugal est donné par l'arbitre américain Mark Geiger.

13:45

La composition des Lions de l’Atlas pour le match contre le Portugal est publiée. L’international franco-marocain évoluant au club turc Yeni Malatyaspor en Süper Lig, Khalid Boutaïb est choisi par Hervé Renard en tant qu’attaquant. Il sera épaulé par Hakim Ziyech, Younès Belhanda et Nordin Amrabat. Mbark Boussoufa et Karim Al Ahmadi compléteront la composition alors que Achraf Hakimi, Manuel da Costa, Medhi Benatia et Nabil Dirar sont désignés comme défenseurs. Munir El Kajoui est au poste de gardien de but.