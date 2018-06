Espagne : Le voyage de Khadija, un documentaire marocain projeté à la Maison Arabe

Après avoir été primé dès sa sortie en 2017, le troisième documentaire du réalisateur marocain Tarik El Idrissi, «Le voyage de Khadija», jouit encore d’un franc succès en Europe. Cette fois-ci, c’est à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés qu’il sera projeté ce soir à Madrid (Espagne). A partir de 19h (heure locale), la Maison Arabe accueillera cette rencontre, à l’initiative du Conseil pour les réfugiés et les droits économiques, sociaux et culturels du district de Salamanque.

La projection sera suivie d’un colloque avec la participation de Tarik El Idrissi, d’Ana Liria Franch, ancienne représentante du HCR en Espagne et représentante du Conseil pour les réfugiés et les droits économiques, sociaux et culturels du district de Salamanque. Un panel qui sera modéré par Karim Hauser, coordinateur de la politique internationale de la Maison Arabe.

Ce colloque traitera de la situation des migrants dans le contexte social des pays d’accueil, ainsi que le rapport de ces expatriés et réfugiés avec leurs sociétés d’origine, de même que les processus d’enracinement ou de déracinement qu’ils vivent à travers leur construction identitaire.

Le voyage de Khadija aborde justement ces thématiques, traitées à travers le vécu de Khadija Al Mourabit, protagoniste du film, née à Amsterdam de parents issus d’un village dans le Rif. Dans un précédent entretien avec Yabiladi, son réalisateur nous expliquait que ce film questionnait ce déracinement que vit notamment une partie des Marocains résidant à l’étranger (MRE), qu’ils s’adaptent aux réalités de leur pays d’accueil ou qu’ils se replient sur leur communauté.

Le documentaire a reçu le Prix du montage au Festival national du film de Tanger, le Prix du public au Festival de Salé du film des femmes, un autre Prix du public au Festival international du film documentaire, entre autres.