Moussa Faki en visite chez le Polisario au camp Rabouni et non pas à Bir Lahlou

Le président de la Commission de l’Union africaine a atterri, mardi soir, à l’aéroport de Tindouf en Algérie. A sa descente d'avion, Moussa Faki a pris la route vers le camp Rabouni où il s’est entretenu avec le «ministre des Affaires étrangères» du Polisario, Mohamed Salem Ould Salek. Sur l'agenda du Tchadien figure également une réunion avec Brahim Ghali.

Ce déplacement annoncé depuis plusieurs mois est en effet la dernière étape de la tournée de Faki dans la région avant de présenter, à l’occasion du 31e sommet de la Mauritanie du 1er et 2 juillet, son rapport sur les propositions de l’organisation continentale en vue d’un règlement de la question du Sahara occidental.

Pour mémoire, Moussa Faki s’est rendu à Rabat pour une visite de deux jours, les 5 et 6 juin dernier, pour aborder avec les responsables marocains ce sujet. En mars, il avait effectué un déplacement en Algérie pour le même objectif.

Le président de la Commission de l’Union était mandaté par la Conférence des chefs d’Etats pour rédiger un «rapport détaillé» sur l’opérationnalisation de la décision 653, prise lors du sommet tenu les 3 et 4 juillet 2017 dans la capitale éthiopienne.

Moussa Faki n’a pas offert le cadeau que le Polisario souhaitait tant. Le Tchadien a contraint la direction Brahim Ghali et les siens à le recevoir au camp Rabouni et non pas à Bir Lahlou.