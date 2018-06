French Montana lance une campagne contre la politique migratoire de Donald Trump

Karim Kharbouch, plus connu sous le nom de French Montana, a lancé une campagne sur la chaîne MTV pour aider les immigrés sans papiers à intégrer l’université aux Etats-Unis.

Dans une vidéo publiée le 15 juin sur YouTube, French Montana a invité trois immigrés sans papiers à dîner chez lui. Ces derniers se sont confiés sur leur périple et leurs difficultés à s’intégrer.

L’initiative intervient après que le président américain Donald Trump a mis fin à l’Action différée pour les arrivées d’enfance (DACA), une politique américaine d’immigration qui permet à certains immigrés mineurs entrés illégalement sur le territoire américain de bénéficier d’un moratoire de deux ans sur leur expulsion, ainsi qu’à l’éligibilité d’un permis de travail. Elle avait été mise en place par l’ancien président américain Barack Obama.

«Obama était à l’origine [du DACA] et Trump est arrivé et l’a enlevé. J’ai ressenti cela comme un acte de racisme», confie French Montana à ses invités.

En écoutant leurs histoires et la manière dont ils ont été amenés illégalement aux Etats-Unis par leurs parents, Karim Kharbouch a pensé à sa propre expérience en tant qu’immigré.

«Je me reconnais dans chacun de vous. Vous savez, je suis arrivé ici en 1996 mais on n’avait pas le programme DACA (…) Alors me concernant, quand j’ai fini mes études au lycée, on m’a simplement dit que je ne pouvais pas aller à l’université.» French Montana

A travers #WeAreTheDream avec la chaîne MTV et Get schooled, le rappeur tente de sensibiliser l’opinion publique sur les centaines d’immigrés sans papiers qui ont réussi leur lycée et ne peuvent pas poursuivre leurs études à cause de leur statut à l'égard de la loi.