Italie : Un Marocain maintenu en détention pour agression sexuelle sur mineur

Un ressortissant marocain arrêté la semaine dernière sur une plage de Savone (nord-ouest de l’Italie) pour agression sexuelle sur mineur sera maintenu en détention, indique le journal régional Ligura Notizie. La décision a été prise par le tribunal de Savone après que le jeune homme a refusé de répondre aux questions des enquêteurs.

L’affaire a suscité l’émoi parmi les habitants de la ville et les touristes. La plainte déposée par la mère de la victime présumée et l’intervention rapide des Carabiniers (équivalent de la gendarmerie) aurait permis d’éviter le pire.

L’individu aurait tenté d’agresser sexuellement une fillette de 10 ans sur la plage de Savone. Profitant d’un moment où elle se trouvait seule dans une cabine, il se serait approché d’elle, l’aurait saisie par le bras et forcée à le suivre derrière les cabines de bain. Ne la voyant plus, sa mère aurait commencé à la chercher et l’aurait retrouvée alors que le Marocain était en train de l’embrasser. L’alerte donnée par la mère a rapidement débouché sur l’intervention des Carabiniers.

Ligura Notizie précise que les avocats du prévenu ont demandé une expertise psychiatrique.