Chronique littéraire : Le message égalitaire du Coran

Dans ce texte, Asmaa Lamrabet défend «le principe égalitaire du nouveau message spirituel» délivré par le Saint Coran. La sociologue revient sur une affaire historique qui a eu lieu à l’époque prophétique, lorsque Oum Salma, l’une des épouses du Messager d’Allah, a contesté le fait que les femmes ne sont pas invoquées dans le Coran. En effet, Oum Salama dit un jour au Prophète : «Les hommes sont mentionnés dans le Coran de nombreuses fois (…) alors que nous les femmes nous ne sommes pas du tout évoquées dans le texte sacré.» Cette doléance féminine n’était qu’un «questionnement» légal que se posaient ces femmes voulant connaître leur véritable «positionnement» au sein du discours coranique en vue de réaffirmer leur mission de partenaire à part égale aux côtés des hommes.

Femmes et hommes sur le même pied d’égalité

La réponse divine fut si rapide que de nombreux versets évoquèrent les femmes par la suite, dont celui-là : «Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les hommes pieux et les femmes pieuses, les hommes sincères et les femmes sincères, les hommes patients et les femmes patientes, ceux et celles qui craignent Dieu, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui observent le jeûne, ceux et celles qui sont vertueux, ceux et celles qui invoquent souvent le Nom de Dieu, à tous et à toutes Dieu a réservé Son pardon et une magnifique récompense.»

Ce verset singulier résume à lui seul l’essentiel de cette formalité «égalitaire coranique». Il s’agit bien ici d’une réponse nette livrée à une protestation qui était le résultat d’une conduite féminine interrogeant le texte sacré. Et c’est nettement ce à quoi le Coran a répliqué en scandant le verset par «la spécification des musulmans et musulmanes, des croyants et de croyantes, (...) etc.». Femmes et hommes sont jugés par le Créateur et n’ont pas à partir de leur sexe masculin ou féminin, mais en fonction de «leur action, leur sincérité, leur honnêteté, leur piété, leur rapport respectifs à la société». A partir de là, la présence des femmes musulmanes deviendra incontournable dans tous les événements majeurs qui vont marquer cette période.

Des féministes avant l’heure

Les premières femmes musulmanes «ont donné le meilleur d’elles-mêmes, dans l’exil, le dévouement, la séparation, la précarité, dans la pauvreté et la souffrance». Elles ont pleinement pratiqué leur droit légitime à la collaboration sociale auprès du restant des croyants de l’époque sans jamais se sentir subalternes. Elles tiraient leur conviction du Texte et aussi de l’exemple prophétique.

Asma Lamrabet nous cite un autre événement de l’époque prophétique pour corroborer ses propos. Au moment où Oum Salama faisait sa toilette avec l’aide d’une domestique, elle entendit un appel qui invitait d’urgence les gens (an-nâs) à une réunion à la mosquée de Médine, sous l’égide du Prophète. Oum Salama se leva illico et se hâta de se préparer pour rejoindre la mosquée, sous le regard abasourdi de sa servante qui lui fit rappeler que l’appel s’adresse à an-nâs. Oum Salama lui répliqua alors : «Moi aussi, je fais partie des gens (anâ min an-nâs) !» Cette épisode témoigne de l’importance de la présence féminine à l’époque, et de l’immense engagement de ces premières musulmanes au sein du paysage sociopolitique sous l’impulsion de l’Islam en tant qu’énorme puissance spirituelle de mobilisation.

Résolument, «l’Islam avait donné un nouveau statut à ces femme, celui des êtres humains, dignes, libres, sur le même pied d’égalité que les hommes», avec l’encouragement inconditionnel et sous la protection du prophète qui a été «l’un des plus grands défenseurs de la cause des femmes». Y aurait-il meilleur argument pour convaincre ceux et celles qui doutent ou récusent d’admettre que le Coran a été «avant-gardiste» dans son approche égalitaire des hommes et des femmes ?