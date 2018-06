Les diasporas africaines invitées à se réunir le 22 juin au Palais des Congrès de Paris

La toute première édition du Forum des Diasporas aura lieu le 22 juin au Palais des Congrès de Paris. Ce forum économique entend réunir pour la première fois les membres de toutes les diasporas d’Afrique du nord et subsahariennes, ainsi que les acteurs économiques et politiques de premier plan souhaitant investir dans le co-développement euro-africain, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

L’évènement est chapeauté par l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen, avec l’appui d’un conseil d’orientation formé de personnalités reconnues pour leur engagement en faveur de l’entreprenariat des diasporas.

En tant qu’acteurs biculturels, les membres des diasporas peuvent jouer un rôle central dans la construction d’un ensemble économique Afrique – Méditerranée – Europe. Quels sont leurs espoirs, leurs projets, leurs difficultés ? Comment peuvent-ils mettre à profit leur potentiel pour le bien-être africain et européen ? Telles seront les questions débattues lors de l’évènement.

Plusieurs représentants politiques africains et européens sont attendus, notamment Ally Coulibaly, ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Chakib Ben Moussa, ambassadeur du Maroc ou encore Amal-Amélia Lakrafi, députée à l’Assemblée nationale, ainsi que des figures médiatiques de la diaspora comme Yassine Bellatar, animateur et humoriste et Chantal Uwitonze, présidente de l’African Diaspora Network in Europe.

Les thématiques de la mobilisation et de l’entreprenariat, du financement, de l’innovation et de l’emploi se dérouleront ensuite au long de quatre conférences.

En parallèle aux conférences, des espaces d’expression offerts à tous (arbre à palabres, ateliers pays) et des espaces solutions consacrées au recrutement, au financement de projets et à la création d’entreprises seront également ouverts toute la journée en vue d’apporter des outils, des moyens et des réseaux aux porteurs de projet dans l’espace méditerranéen.