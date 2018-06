La fabuleuse histoire familiale du «minaret» mauresque de Nîmes

La maison d’Henriette et Louis Baillet face au Mont Duplan à Nîmes (France) / Ph. DR. - source : Objectif Gard

Une récente découverte à Nîmes a mis au jour une bâtisse ressemblant à une mosquée, qui daterait du XVIIe siècle. Modifiée de l’intérieur, l’aspect de ses façades semble pourtant être resté intact depuis le temps. Une vidéo relayée par 2m.ma laisse découvrir l’empreinte de l’architecture islamique de l’époque, distinguée par sa calligraphie arabe. La date où le bâtiment a été abandonné n’est pas connue, mais elle remonterait tellement que le lieu a fini par être oublié.

Dans la vidéo, on voit des individus escaladant un mur pour découvrir ensuite la construction au milieu d’arbres et d’autres végétations. Les musulmans de Nîmes espèrent que ce site historique pourra un jour être remis en valeur et ressorti de son anonymat, d’autant qu’il témoigne de l’influence des cultures arabo-musulmanes dans cette région de France.

Un lieu historique oublié

L’existence du bâtiment est révélée par le site local Objectif Gard depuis le 1e juin dernier, après réception d’une lettre ouverte de l’avocate Khadija Aouida. Situé au Mont Duplan, il risque d’être détruit pour les besoins des travaux d’un nouvel acquéreur. Avertie par le passé historique de la construction, Me Aouida a alors lancé l’alerte.

«Vendredi 1e juin 2018, j’étais saisie de faits alarmistes nécessitant des investigations sérieuses et sereines : la clinique du Mont Duplan aurait cédé à un promoteur immobilier, Cogedim, un bien immobilier sur lequel aurait été édifiée une mosquée datant du VIIIe siècle. Cette ancienne mosquée serait menacée de destruction au profit de la construction d’une résidence avec piscine.» Extrait de la lettre ouverte de Khadija Aouida

Par ailleurs, l’avocate indique que «l’analyse sur photos de l’immeuble menacé permet de constater la présence d’un minaret et de portes de type mauresque, sur lesquelles étaient inscrits en arabe des versets du coran». Selon elle, «ces indices concordants permettent de déduire qu’il s’agirait d’une mosquée (…) le minaret existait dans les archives de 1861».

Ph. Khadija Aoudia / Source : Objectif Gard

Ainsi, Me Aouida se demande pourquoi l’existence de cette «mosquée» est encore tue. Elle exige également l’établissement d’une expertise permettant la datation de l’édifice. «Si ces expertises ont déjà été réalisées, je me demande pourquoi elles n’ont pas été portées à la connaissance des Nîmois», ajoute-t-elle. L’avocate indique que «s’il s’avérait que cette mosquée date du VIIIe siècle, elle doit être restaurée et préservée dans l’intérêt de notre patrimoine culturel qui appartient à tous les citoyens».

Le site n’est finalement pas une mosquée

Contrairement aux hypothèses retenues jusque-là, cette construction ne serait pas celle d’une mosquée. Après l’alerte de Khadija Aouida, Objectif Gard a remonté le temps pour percer le mystère entourant cette construction.

Le média a réussi à retracer son origine et ses auteurs, révélant que derrière cette bâtisse «se cachait finalement une saga familiale nîmoise qui s’étale sur huit générations». En effet, le site affirme qu’«une famille nîmoise a découvert qu’il s’agissait de sa propre maison d’enfance», construite par leurs arrière-grands-parents, Henriette et Louis Baillet (1875 – 1913).

Amoureux de l’Algérie et de la culture arabo-musulmane, l’écrivain et son épouse ont beaucoup voyagé en Afrique du Nord, rappelle le site local. Depuis, passionnés par l’architecture mauresque, ils ont décidé de construire une maison familiale inspirée du pays pour lequel ils ont eu le coup de foudre. Pour ce faire, ils ont eu recours à un architecte qui leur construirait la «maison de leurs rêves», comme une manière de garder éternellement avec eu une partie de l’Algérie.

Une histoire de famille

Après avoir relayé l’appel de Khadija Aouida, Objectif Gard rapporte avoir été contacté par l’un des arrière-petits-fils des propriétaires. Il s’agit de Benoit Baillet, adjoint au maire de Redessan et vigneron, qui se rappelle de «cette maison extraordinaire» où il passait tous ses étés. Il indique au site que «l’édifice construit par ses arrière-grands-parents peut ressembler de près ou de loin à un ‘lieu historique’», mais qu’il s’agit surtout d’«un bien de famille» surnommé «Le Minaret».

Henriette et Louis Baillet / Ph. DR. Source : Objectif Gard

Jusque-là, l’édifice a appartenu à Denis Reynaud, «petit-fils du fondateur de la Clinique du Mont-Duplan, le docteur Louis Baillet», selon la même source. Plus tard, son terrain sera acquis par le promoteur immobilier Cogedim, qui veut y ériger un «superbe domaine privé, entièrement sécurisé, avec piscine», indique encore le site. De son côté, Cogedim présente son projet comme étant situé à l’«une des plus belles adresses nîmoises pour des appartements du studio 4 pièces».

Benoit Baillet, lui, assure auprès du média local qu’à sa connaissance, «aucun projet de destruction n’est à l’ordre du jour». Il indique aux journaliste que «les constructions de ce domaine privé seront réalisées dans le parc boisé de plusieurs hectares où d’ailleurs, un chêne centenaire a été conservé. Et la maison d’Henriette et Louis Baillet sera séparée de ce projet par un mur».

Par ailleurs, Objectif Gard rappelle que l’un des fils de Louis Baillet, également médecin, «n’est autre que le docteur Claude Baillet, adjoint au maire d’Emile Jourdan à Nîmes, l’un des fondateurs de la Feria de Nîmes en 1952 et qui a depuis quelques années une avenue à son nom devant le centre commercial Cap Costières». Enfant, il a passé toute son enfance dans ce bijoux architectural.

«C’est toute une époque qui disparaît, mais je voulais absolument vous raconter notre histoire familiale en hommage aussi à mon arrière-grand-mère qui a vécu dans cette maison jusqu’à ses 102 ans.» Benoit Baillet, contacté par Objectif Gard

Pour sa part, Khadija Aouida constate auprès du médias la passion de la famille pour la culture arabo-musulmane :

«Je ne peux que constater que cette grande dame, qui n’était pas de confession musulmane, était très sensible à l’architecture des mosquées du Xe siècle et qu’elle était singulièrement attachée au premier pilier de l’islam, pour reproduire en arabe les versets 163 et 255 de la sourate El Bacara sur ses portes, au point qu’elle s’en inspirait pour construire sa demeure à l’identique des moquées de cette époque.»

Pour l’avocate, il est «surprenant» que la famille ait réussi à se procurer les autorisations légales pour construire une demeure ayant l’aspect d’un lieu de culte musulman. «Sa détermination à convaincre les autorités pour la réalisation de son projet est extraordinaire tant l’histoire des premières mosquées en France au début du XXe fut compliquée», rappelle la juriste.