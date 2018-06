Maroc : Retour sur le meurtre d’un Français à Marrakech

Arnaud et Pascal Foltran devant leur restaurant à Marrakech. / Ph. DR

L’homicide remonte à février dernier. Le restaurateur français Pascal Foltran était mort suite à des coups de pioche lors de son sommeil, chez lui à Marrakech. Rapatrié à Toulouse en France, l’homme est décédé des suites de ses blessures, le 3 mars dernier, après quinze jours dans le coma. Des mois plus tard, l’affaire de son assassinat n’a toujours été élucidée. Aucune interpellation n’a eu lieu, tandis que la police privilégie la piste du vol.

Son frère et associé, Arnaud Foltran, a récemment été interviewé par le site d’information français La Dépêche, apportant plus de détails sur ce drame qui a touché sa famille.

«Nous vivons au Maroc depuis 20 ans, nous avons ouvert le Kechmara en 2004 et ici il n’y a jamais eu ni filles, ni drogues. Rien dans la vie de mon frère ne peut laisser à penser qu’il s’agit d’un règlement de compte», déclare le frère du défunt. L’agresseur serait entré en cassant une fenêtre, puis se serait rendu à l’étage pour frapper le restaurateur à coups de pioche. La femme de la victime était présente lors des faits et a réussi à s’échapper pour appeler les secours. Selon Arnaud Foltran, elle décrit «le profil d’un SDF édenté, qui sent fortement la colle», comme auteur de l’agression. Un portrait-robot a été réalisé par la police.

Arnaud Foltran et sa belle-sœur ont engagé deux avocats français pour les assister avec la justice marocaine. Ces derniers se sont déplacés pour rencontrer le procureur général de Marrakech. Me Charlotte Lévi, avocate chargée de l’affaire, déclare à la même source : «Ils nous ont reçus à la Cour d’appel de Marrakech et ont confirmé que de nombreuses investigations sont diligentées en vue d’interpeller l’auteur de l’agression mortelle de Pascal Foltran. Ils sont aussi déterminés à élucider le mobile toujours obscur de ce meurtre».