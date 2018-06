Maroc : Le CSCA étend la notion d’expression pluraliste dans les médias

Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) a adopté une nouvelle décision relative à la garantie de l’expression pluraliste des courants d’opinion et de pensée dans les services de communication audiovisuelle, en dehors des périodes électorales générales et référendaires.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi ce mardi de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), le CSCA rappelle que la décision n° 20-18, adoptée le 7 juin dernier, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles exigences constitutionnelles et légales. «Elle vise à accompagner les évolutions sociales que connaît notre pays, ainsi que les changements rapides du paysage audiovisuel national ; de même qu’elle ambitionne de valoriser la pratique médiatique dans le domaine de la gestion du pluralisme des courants de pensée et d’opinion».

La décision vise à réaliser un «saut qualitatif dans l’organisation de l’expression pluraliste des courants d’opinion et de pensée». «A travers l’adoption de cette approche, le CSCA consacre le droit d’accès des associations de la société civile aux programmes des services de communication audiovisuelle, dans le respect des règles d’équité territoriale, d’équilibre, de diversité et de non-discrimination», poursuit le communiqué.

«Le principal apport de la présente décision, qui remplace la décision n° 46-06 de 2006, réside dans le passage du pluralisme politique stricto sensu, au pluralisme des courants de pensée et d’opinion, lequel se fonde sur la pluralité des acteurs et sur leur droit de s’exprimer sur l’ensemble des pensées et opinions portant sur les questions d’actualité et d’intérêt général, de manière à garantir le droit à l’information du citoyen et à développer son sens critique et ce, dans le respect de la liberté éditoriale et de l’indépendance des opérateurs de la communication audiovisuelle», conclut la HACA.