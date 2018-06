Russia 2018 : Des artistes démentent aussi avoir bénéficié d'invitations VIP de la FRMF

Le chanteur marocain Hatim Ammor en compagnie de sa femme et son manageur. / Ph. Instagram

Après la circulation d’informations sur les réseaux sociaux accusant des parlementaires marocains et des artistes d’avoir bénéficié d’invitations VIP pour assister aux matchs du Onze national en Russie, l’heure est aux démentis. Lundi soir, après les démentis du Parlement marocain et la mise au point, la veille, de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), les artistes ont eux aussi nié s’être déplacés en Russie suite à des invitations de la FRMF.

Nos confrères de Hespress citent notamment le chanteur marocain et lauréat de Studio 2M, Hatim Ammor et le Youtubeur Simo Sedrati. Pour le premier, qui s’est déplacé en Russie en compagnie de sa femme et son manager, «les informations circulant sur le net quant aux déplacements d’artistes sur les frais de la FRMF sont infondées». «J’ai voyagé en Russie avec ma femme sur nos propres frais», affirme-t-il. Hatim Ammor rappelle aussi avoir produit, avec ses propres fonds, une chanson dédiée aux Lions de l’Atlas, insistant sur le fait de n’avoir reçu «aucun dirham» de la FRMF.

De son côté, Simo Sedrati confie à Hespress que les frais de son voyage et de son séjour en Russie ont été payés par une entreprise privée avec laquelle il collabore dans le domaine de la publicité. «L’initiative est née suite à la volonté de l’entreprise de soutenir les Lions de l’Atlas. Je n’ai aucun lien avec la FRMF», se défend-il.

Hier, le cours de la séance des questions orales à la Chambre des représentants a été perturbé par la polémique sur les invitations dont auraient bénéficié 50 parlementaires pour assister aux matches des Lions de l’Atlas au Mondial en Russie.

Pour rappel, les deux Chambres du Parlement ont démenti les informations selon lesquels leurs membres auraient reçu des invitations VIP de la fédération de Fouzi Lakjaâ pour assister aux matchs du Onze national ou sur les frais de l’hémicycle.