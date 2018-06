Accord de pêche : Vers un quatrième round de négociations à Bruxelles

A trois semaines de l’échéance du 14 juillet, la Commission européenne et le Maroc s’apprêtent à entamer une nouvelle phase de négociations pour le renouvellement de l’accord de pêche.

Elles devraient être lancées le 25 juin dans la capitale de l’UE, Bruxelles, indique à EFE un «responsable communautaire». La date annoncée pourrait être changée, ajoute la même source.

Depuis le feu vert du Conseil des ministres de la Pêche de l’UE accordé à la CE pour ouvrir des discussions avec le Maroc, les deux parties ont examiné le sujet à trois reprises, à Rabat. La première fois remonte du 19 au 25 avril, suivi d’un second round commencé le 31 mai, puis d’un troisième, du 7 au 14 juin. Ce dernier est passé presque inaperçu.

Des avancées, mais encore des obstacles à surmonter

Les négociations dans la capitale marocaine se sont focalisées sur le volet politique. «Des avancées ont été enregistrées», révélait, dans des déclarations à Yabiladi, une source proche du dossier. La poursuite des réunions sur ce thème entre les fonctionnaires marocains et leurs homologues européens est, d’ailleurs, un autre indicateur attestant du progrès réalisé depuis le 19 avril.

Néanmoins, les deux parties ne sont pas encore arrivées à un compromis sur la clause intitulée «Droits fondamentaux», introduite dans la décision de la CE du 21 mars. Celle-ci précise que les «violations des droits de l’Homme et des principes démocratiques» par le Maroc conduiraient à la «suspension» de l’accord.

Du côté des armateurs espagnols, l’heure est plutôt à l’expectative. «Un accord similaire au précédent satisferait les professionnels», a reconnu le président de la Fédération andalouse des associations de pêche, Pedro Maza.

Ce nouveau round, prévu le 25 juin, sera lancé dans un contexte particulier. La semaine dernière, le Polisario a annoncé son intention de présenter un autre recours devant la justice européenne contre les négociations en cours. Le Front conteste l’intégration des eaux du Sahara occidental dans les termes des négociations. En effet, entre 93 et 95% des captures des chalutiers européens s’effectuent dans cette zone. L’exclure rendrait nulle et non avenue la signature d’un nouvel accord.