Festival Gnaoua et Musiques du Monde : Une ouverture riche en artistes de tous les horizons

La 21ème édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde à Essaouira est l’un des événements phares du paysage culturel au Maroc. Lors du coup d’envoi de cette année, le 21 juin, un programme des plus riches est proposé aux amateurs des sonorités gnaouies et des musiques de fusion.

A 18 heures à Bab Doukala aura lieu la parade d’ouverture, un moment unique mené par les maâlems Gnaoua qui déambulent dans les rues d’Essaouira et sonnent le début des festivités. Puis direction la scène Moulay Hassan, à 20h30 avec la résidence artistique du groupe de jazz fusion instrumentale Snarky Puppy et le maâlem des maâlems Hamid El Kasri. «La résidence artistique du Maâlem Hamid El Kasri et les Snarky Puppy promet des étincelles. La rigueur et l’expérience du maâlem saura apporter une belle dimension à cette rencontre musicale avec un groupe qui aime le partage», indique le communiqué de presse de l’événement culturel.

Ensuite, vers 21h30, la relève de Casablanca enflammera les planches de la scène Moulay Hassan avec les maâlems Ismael Rahil, Brahim Hamam et Khalid Sansi. Enfin, vers 23h les désormais cultes Hoba Hoba Spirit clôtureront la première soirée dans la scène mythique du Festival.

Du côté de Dar Loubane, un concert est prévu à 23h du maâlem Haddada et à 00h15 du maâlem Ahmed Baqbou. De plus, sur la scène de la Zaouia Issaoua, le maâlem Guadiri Hassan va se produire à 23h, suivi du maâlem Omar Hayat à 00h15. Enfin, sur la scène de Zaouia Sidna Bilal, un concert «Alwan Souira» est programmé pour rendre hommage à sept maâlems défunts de la confrérie d’Essaouira. Il s’agit de : Maâlem Si Mohamed Dardar, maâlem Saïd Boukri, maâlem Abdellah Akharaz, maâlem Abdelaziz Soudani, maâlem Seddik Laarache, maâlem Mokhtar Gania et maâlem Allal Soudani.