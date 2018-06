Marhaba 2018 : «Khouk ana f Diwana», la vidéo de la Douane aux Marocains du monde

Alors que l’opération Marhaba pour l’année en cours a été lancée, l'Administration des douanes et impôts indirects a publié samedi une vidéo pour répondre aux questions les plus fréquentes posées par les Marocains résidant à l’étranger.

Une vidéo en darija qui tente de vulgariser les dispositions de la loi quant aux droits et aux obligations. Elle rappelle aussi les services et les facilités mis en place dans les points de passage, notamment en rapport avec les objets personnels, les devises et les moyens de transport.

Pour les objets personnels, la Douane rappelle qu’il est possible de «ramener son ordinateur, ses instruments musicaux, les bijoux, les jouets des enfants et les cadeaux pour toute la famille tant que la valeur ne dépasse pas 20 000 dirhams». «Un avantage disponible une fois par an, à condition aussi que ces cadeaux soient diversifiés», détaille-t-elle.

La Douane explique que pour les médicaments, ces derniers doivent être déclarés avec leurs prescriptions, alors que pour ce qui est de la devise, le montant doit être déclaré s’il équivaut ou excède environ 100 000 dirhams.

Pour ce qui est des moyens de transport, la même source rappelle que les MRE ont le droit de ramener leurs voitures, leurs motos immatriculés à l’étranger ou «même son jet-ski ou son quad». La déclaration peut être remplie sur internet.

La même source informe aussi que les Marocains du monde ont six mois d’admission temporaire des véhicules.

La vidéo rappelle à la fin qu’il est interdit de ramener des objets mettant en danger la sûreté et l’ordre public et que certaines marchandises doivent disposer d’une autorisation au préalable des autorités compétentes. Elle cite notamment les drones avant d’inviter les MRE à consulter le site de la Douane pour plus d’information.