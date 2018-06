Maroc – UE : Les accords commerciaux dans le collimateur de certains eurodéputés

L’eurodéputée espagnole Paloma Lopez estime que les accords de pêche et d’agriculture entre le Maroc et l’Union européenne bénéficient «uniquement à Rabat», puisqu’ils passent sous silence l’«impact sur le développement économique et social du peuple sahraoui légitime», rapporte l’agence de presse du Polisario.

La députée, membre de la Gauche unie et des Commissions ouvrières, est récemment remontée à la charge contre la Commission européenne (CE), en rappelant les précédents arrêts de Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relatifs à l’exclusion des eaux territoriales du Sahara occidental. Selon Paloma Lopez, la révision des accords ne reconnaît par le Front Polisario comme «le représentant légitime du peuple sahraoui». Elle reproche par ailleurs aux Nations unies de «nier que les Sahraouis doivent avoir leur mot à dire et trancher dans des accords qui les concernent directement». Ainsi, elle considère que le Polisario n’a pas été considéré comme un acteur actif au cours des négociations, ajoutant que ses opinions sur les accords commerciaux n’ont pas été «pris aux sérieux».

L’agence de presse indique que «la production de tomates et de melons du Sahara occidental est estimée à 64 000 tonnes par an, pour un secteur qui génère 14 000 emplois directs. La valeur de cette production, en appliquant les tarifs actuels, s’élèverait à 65 millions d’euros et sans eux, elle tomberait à 58,4 millions». La députée dit ne pas être sûre que les retombées économiques profitent à la population locale, étant donné que «les autorités politiques qui contrôlent le territoire sont marocaines».

Ces déclarations surviennent plus de dix jours après le lancement d’un nouveau round de négociations entre le Maroc et l’UE concernant l’accord de pêche. Quelques jours plus tard, la jeunesse du Parti populaire européen avait adopté les positions du Polisario, appelant à exclure le Sahara occidental des traités.