Italie : Nouvelles arrestations visant le gang marocain de vols de panneaux solaires

Quinze Marocains ont été arrêtés par les carabiniers de Latisana (région de Trieste) pour vol de panneaux solaires, indique Salerno Today. Parmi eux, deux se trouvaient à Eboli et un dans la province de Salerne. Le premier prévenu (A.L.) est âgé de 26 ans, tandis que les deux autres, (A.B.) âgé de 32 ans et (K.A.O), 30 ans, étaient déjà en résidence surveillée.

Au total, les vols ont causé un million d’euros de pertes (600 000 de matériel volé et 400 000 d’endommagement des infrastructures). Plus de 2 200 panneaux solaires ont été volés, des actions soldées par 15 arrestations et 13 autres poursuites en état de liberté. Tous les prévenus seraient des ressortissants marocains, résidant dans différentes régions d’Italie (Forlì-Cesena, Savona, Modène, Monza-Brianza, Vérone, Mantoue, Pérouse et Salerne).

Ainsi, l’enquête a permis la saisie de quatre fourgonnettes, deux voitures et plus de 800 panneaux volés. Cité par Salerno Today, le colonel Marco Zearo indique que cette bande organisée allait envoyer les panneaux au Maroc, en passant les cargaisons dans des camions à travers plusieurs ports italiens, français ou espagnols.

En 2017, ce réseau a mené six «braquages», le premier à Palazzolo dello Stella, le 13 février, le second à Morsano al Tagliamento trois jours plus tard, le troisième Precenicco le 9 mars, et le quatrième le lendemain à Basiliano. Le 12 du même mois, le groupe a frappé à Valvasone, avant de sévir le 17 mars à Bagnaria Arsa.