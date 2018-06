Russia 2018 : Une commotion cérébrale oblige Nordin Amrabat à une semaine d’arrêt

L’international marocain Noredin Amrabat souffre d’une commotion cérébrale suite à un choc, vendredi, lors de la rencontre face à la sélection de l’Iran pour le compte de la première journée de la coupe du Monde, selon le médecin de la sélection nationale.

Le joueur, évacué vers un hôpital de Saint-Pétersbourg, a subi les examens nécessaires dont un scanner qui s’est révélé normal, a ajouté le Dr Abderazzak Hifti. Le staff médical a décidé de placer Amrabat sous contrôle médical pendant 24 heures.

«L’état de santé du joueur est stable et ne suscite pas d’inquiétude. Il devra quitter l’établissement hospitalier samedi», a rassuré le médecin, précisant que le joueur devrait «observer un arrêt d’entrainement d’une semaine». Par conséquent, Nordin Amrabat ne sera pas sur le terrain, mercredi prochain, lors du match opposant la sélection nationale au Portugal.

I dont think this physio knew exactly what to do.... #WorldCupRussia2018 #WorldCup #Morocco #Iran #physio pic.twitter.com/pBiPWGXQ5O

Une vidéo montrant Nordin Amrabat recevoir des gifles au visage après son choc est devenue virale depuis vendredi. Elle montre vraissemblablement le joueur en état de confusion, tandi que l’équipe médicale des Lions de l’Atlas le secouait. Une scène qui a suscité les interrogations sur la manière dont le staff a géré la situation.

#Morocco please arrange to sent your physio team back home. How on earth do you splash water and slap a player who's suffered concussion in the name of treating him. I guess you wanted him 'dead'. That was so embarassing!