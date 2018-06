Russia 2018 : Aziz Bouhaddouz s'excuse auprès des Marocains pour son but marqué par erreur

Un but marqué par erreur et un match soldé par un échec. Aziz Bouhaddouz, auteur du malheureux but, ne s’est pourtant pas dégonflé face aux médias. A la fin du match, il s’est rendu de son plein gré en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes, «contrairement à Younès Belhanda, Hakim Ziyach, Hamza Mendyl», souligne Le Matin.

«Un match difficile pour moi et pour nous tous. Nous avons bien commencé la partie, mais nous n’avons pas joué comme nous l’avions prévu. C’est un moment amer pour moi. Malheureusement, cela arrive dans le football. Aujourd’hui, ça m’est arrivé. Je veux m’excuser pour l’équipe, les fans et les 35 millions de personnes au Maroc», a déclaré à l’Equipe l’international originaire de Nador, qui joue actuellement pour le FC Sankt Pauli, en deuxième division allemande.

«Désormais, je suis l’idiot, mais je vais gérer la situation puisque je suis dans ce sport depuis de nombreuses années. Les coéquipiers m’ont soutenu. Maintenant nous devrions nous unir et riposter», a-t-il ajouté. Une marque de professionnalisme et d’humilité particulièrement appréciée.

Le joueur iranien Reza Ghoochannejhad s'est quant à lui fendu d'un message de soutien sur Twitter envers Aziz Bouhaddouz : «Je ne te connais pas personnellement mais dans la vie, parfois on gagne, parfois on perd. Ne te laisse pas abattre par ce but. Nous sommes tous des sportifs professionnels et cela fait partie du football. Je suis tellement heureux et fier de mon équipe et de mon pays. Je te souhaite le meilleur pour ta carrière. Reza.»