Tanger accueille le Salon du mariage du 29 juin au 2 juillet

L’agence casablancaise Premium Expo & Global Event organise la première édition tangéroise de son Salon du mariage, du 29 juin au 2 juillet à l’hôtel Royal Tulip.

L’évènement abritera tous les corps de métiers et prestataires de services et sera l’occasion de découvrir les traditions du nord du Maroc, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Une cinquantaine d’exposants est attendue, dont de grandes marques internationales et des stylistes, ainsi que des commerces représentatifs ou en lien avec la cérémonie de mariage, des listes de cadeaux à la literie.

L’entrée est gratuite mais les invitations doivent être retirées après approbation d’un formulaire à remplir sur le site web ou la page Facebook de l’évènement.

Un jeu concours est également ouvert aux futurs couples marocains. Il consiste à partager sur la fanpage de Radio 2M, partenaire du Salon, leur demande en mariage. La vidéo la plus originale remportera une liste de cadeaux offerts par de grandes marques exposantes. La date limite pour envoyer les vidéos est le 26 juin. L’annonce du couple gagnant se fera le 27 et la remise des lots le 29 à 18 heures.