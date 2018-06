France : La justice égare une plainte déposée par le CFCM contre une élue islamophobe

Où est donc passée la plainte déposée en 2016 par le Conseil français du culte musulman (CFCM) contre une responsable politique qui avait relayé des propos comparant les musulmans à des chiens enragés ? C’est la question que se pose, non sans colère, Abdallah Zekri, délégué général du CFCM, d’après le Courrier Picard.

Le 3 août 2016, le CFCM avait porté plainte contre Arielle François, adjointe au maire de Compiègne (Oise) chargée des relations internationales et membre de «Sens commun», un mouvement issu de la Manif pour tous, vent debout contre le mariage homosexuel.

Elle avait relayé un tweet mentionnant la citation d’un moine bouddhiste : «Vous pouvez être plein de gentillesse et d’amour, vous ne pouvez pas dormir à côté d’un chien enragé ; si nous sommes faibles, notre pays deviendra musulman. Ashin Wirathu. Moine bouddhiste, leader du mouvement contre l’islam.»

Par la suite, Arielle François s’était défendue en arguant qu’elle ignorait qui était «ce monsieur» : un homme condamné en 2003 à 25 ans de prison pour incitation à la haine, qui faisait en 2013 la couverture de Times Magazine, qui le présentait comme «le visage de la terreur bouddhiste» – rien que ça.

Mais voilà, deux ans plus tard, la procédure entamée par le CFCM, qui a relancé l’institution judiciaire à plusieurs reprises, a été perdue. Le dernier courrier, signé de la procureure de la République, Virginie Girard, remonte au 26 mars 2018 :

«J’ai l’honneur de porter à votre connaissance qu’il n’a pas été retrouvé trace de la procédure visée en objet à mon parquet et que celle-ci, n’ayant pas été transmise à un service d’enquête, doit manifestement être considérée comme perdue.» Virginie Girard

Et d’ajouter : «Les faits objets de votre plainte, qualifiés de diffamation et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, et d’apologie de crime de guerre, sont dès lors manifestement prescrits.» «Je suis outré. Scandalisé», a réagi Abdallah Zekri.