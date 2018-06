France : Aveuglée par son acharnement islamophobe, une députée FN voit des moutons pendant l’Aïd el-Fitr

Aveuglée par son acharnement islamophobe, la députée FN Dominique Bilde a confondu Aïd el-Fitr et Aïd el-Kébir. DR

Quand l’ignorance et la bêtise rendent aveugle. Dominique Bilde, députée européenne et membre du Front national – désormais Rassemblement national – a tout bonnement confondu l’Aïd el-Fitr et l’Aïd el-Kébir.

Alors que l’Aïd el-Fitr s’apprêtait à être célébré ce vendredi dans de nombreux pays, la députée frontiste s’est indignée, sur Twitter, de l’égorgement des moutons, confondant ainsi l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, et l’Aïd el-Kébir, fête du sacrifice.

Un tweet manifestement introuvable sur son compte Twitter – où l’immigration est, au passage, un thème particulièrement récurrent. La militante anti-raciste franco-marocaine, Sihame Assbague, également ancienne porte-parole du collectif «Stop le contrôle au faciès», a toutefois publié une capture d’écran sur sa page Facebook avant que le malheureux tweet ne soit supprimé.

En réalité, le troupeau de moutons aperçu dans la vidéo partagée par Dominique Bilde est issu de la coopérative «Bergers urbains» qui promeut «une agriculture au cœur de la ville», précise Sihame Assbague.