Les stars néérlandaises supportent les Lions de l’Atlas pour Russia 2018

Les Pays-Bas supportent les Lions de l’Atlas dont l’aventure dans la Coupe du Monde 2018 commence demain en Russie.

Des vidéos, des publications et des hashtags pullulent sur internet dans le pays pour soutenir le royaume. L’une des raisons principales est que Hakim Ziyech et beaucoup d’autres joueurs font partie de l’équipe nationale marocaine.

Certains footballeurs de la sélection nationale sont nés aux Pays-Bas, ce qui a conduit plusieurs stars néerlandaises à se positionner en faveur des Lions de l’Atlas lors de la compétition footballistique.

Selon le site d’information ED.nl, l’initiative a commencé dans un show en ligne intitulé «Alle ballen op Ziyech» (Tous les ballons à Ziyech) filmé dans le coffeeshop de l’ancien footballeur néerlandais d’origine marocaine Driss Boussatta.

«Il porte le maillot marocain, mais il a grandi à Dronten, Huizen et ainsi de suite», déclare Boussatta. Dans son émission, des stars néerlandaises font savoir leur soutien pour le royaume chérifien tout en essayant de parler darija d’une manière touchante et drôle.

Né aux Pays-Bas

L’émission a enregistré plusieurs vidéos de personnes connues, qui sont rapidement devenues virales sur internet et initient un nouveau défi. «L’idée a germé dans l’émission ‘Alle ballen op Ziyech’, mais devenue populaire plus tard et est devenue une sorte de challenge à la mode», indique à Yabiladi, Ahmed Larouz, un entrepreneur social néerlando-marocain.

Beaucoup de visages connus comme l’ancien joueur du Barça Patrick Kluivert, le footballeur néerlandais Wesley Sneijder et l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam Louis Van Gaal, ont suivi la tendance. Ils se sont filmés en train de soutenir les Lions de l’Atlas et certains ont même chanté en arabe. L’objectif de cette initiative est de montre la manière dont deux nations sont connectées.

«Ces joueurs sont connus aux Pays-Bas, ils sont nés ici et ils ont étudié dans les écoles néerlandaises. Les Pays-Bas ne participent pas à la Coupe du Monde, donc nous choisissons d’être du côté des Lions de l’Atlas.» Ahmed Larouz

D’autres artistes et influenceurs néerlandais d’origine marocaine, comme le rappeur Ali B et le comédien Najib Amhali ont participé à l’initiative et ont demandé à leurs amis de filmer de courtes vidéos pour les poster ensuite sur internet.

Pour rappel, l’attaquant Hakim Ziyech, le milieu de terrain, Karim El Ahmadi, les deux frères Nordin et Sofian Amrabet sont nés aux Pays-Bas et vont jouer ce vendredi à Saint-Pétersbourg contre l’Iran lors du premier match de la sélection nationale lors du Mondial 2018.