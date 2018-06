La compagnie aérienne française ASL Airlines inaugure un vol entre Strasbourg et Oujda

Les dessertes aériennes France-Maroc se sont enrichies avec le lancement jeudi d'une nouvelle ligne Strasbourg-Oujda par la compagnie française ASL Airlines, à raison d'un vol aller-retour hebdomadaire.

ASL Airlines France desservira Oujda, chaque jeudi, en vols directs depuis Strasbourg du 14 juin au 13 septembre 2018.

Le vol inaugural de cette nouvelle liaison a eu lieu à l’aéroport Entzheim-Strasbourg en présence de M. Khalid Afkir, Consul Général du Royaume du Maroc à Strasbourg, M. Eric Vincent, Directeur Commercial et du Programme ASL Airlines France et des responsables de l’Aéroport de Strasbourg.

Le lancement de cette nouvelle ligne va inéluctablement contribuer à promouvoir les relations économiques et culturelles entre la Région de l’Oriental et celle du Grand-Est, déjà liées par un accord de partenariat. En effet, cette nouvelle liaison aérienne vient consolider la coopération entre les deux régions et répondre aux attentes de la communauté marocaine installée en Alsace-Lorraine. L’ouverture de cette liaison permettra non seulement aux ressortissants marocains de se rendre dans leur région d’origine mais aussi aux Français de découvrir cette belle région du Royaume.

Les responsables de ladite compagnie étudieront la possibilité d’augmenter la fréquence et la régularité des vols, en fonction de la demande.

Les vols Strasbourg-Oujda, d’une durée de 2h45, seront opérés avec un avion biréacteurs du type BOEING 737-300 d’une capacité de 140 sièges.