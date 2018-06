Russia 2018 : 6 000 km en moto, le défis de six Marocains en soutien aux Lions de l’Atlas

Pour soutenir leur sélection nationale, un groupe de jeunes marocains se sont donné un défi. Il s’agit de traverser 6 000 kilomètres séparant leur pays de la Russie, hôte du Mondial 2018.

Le périple a commencé depuis dimanche. Ce jour-là, six jeunes supporters marocains ont décidé d’entreprendre un long voyage en moto jusqu’en Russie, dans l’objectif de soutenir les Lions de l’Atlas qui participent pour la cinquième fois à la Coupe du monde. Relayé par l’agence EFE et par le site de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), ce voyage est l’idée de six motards, originaires de la ville de Meknès, qui sillonneront l’Europe pour arriver à Moscou et y encourager l’équipe nationale.

Quatre jeunes parmi les participants ont eu comme point de départ la Place Lahdim de Meknès. A Helsinki, ils seront rejoints par deux autres Marocains, l’un vivant aux Etats-Unis et l’autre au Japon.

Les participants à cette aventure passionnante espèrent arriver au pays des Tsars en passant par l’Espagne, la France, l’Allemagne, le Danemark, la Suède et la Finlande, pour enfin poser pied à Saint-Pétersbourg, qui accueillera la première rencontre des Lions de l’Atlas face à l’Iran. Plus tard, les six motards pourront rallier la capitale russe.

Cette expérience est l’occasion, pour les jeunes marocains passionnés de moto, de supporter l’équipe nationale marocaine, «mais également de faire la promotion des spécificités touristiques du Maroc en général, et de la ville de Meknès en particulier», indique la FRMF.