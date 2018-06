Russia 2018 : Nabil Dirar, dix ans de carrière avec les Lions de l’Atlas

Nombreux sont ceux qui se rappellent de la passe décisive de Nabil Dirar, en octobre 2008 sur le troisième but signé Youssouf Hadji contre la Mauritanie. Ce que certains ignorent, c’est que Nabil Dirar fêtera cette année ses dix ans de carrière sous les couleurs des Lions de l’Atlas.

Convoqué par Roger Lemerre, Dirar jouera avec le Maroc plusieurs matchs amicaux dont celui contre la Zambie (19 novembre 2008), la République Tchèque (11 février 2009) et l’Angola (31 mars 2009). Il prendra également part au match des éliminatoires de la CAN Maroc-Gabon qui a eu lieu à Casablanca le 28 mars 2009. A en croire Transfer Markt, Dirar fera à nouveau son apparition sur la pelouse lors du match Maroc-Cameroun tenu le 11 novembre 2009. Un retour qui s’interrompt suite à une terrible entorse du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur à 2013.

Il reprend du service avec les Lions de l’Atlas lors du match Maroc-Uruguay du 28 mars 2015 puis celui du 5 septembre 2015 contre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et celui contre la Côte d’Ivoire du 9 octobre 2015. Mais en 2015, l’international marocain est victime d’une entorse de la cheville droite et sera absent du match (aller et retour) de l’équipe nationale contre la Guinée Equatoriale en novembre 2015.

En 2016, après la participation à cinq matchs avec les Lions, Dirar est à nouveau victime d’une blessure au mollet. Il rate alors trois rencontres avec le Lion avant de reprendre du service le 9 janvier 2017. Il est convoqué pour prendre part à la CAN 2017 et sera titularisé à chaque match, avant l’élimination du Maroc en quarts de finale face à l’Egypte.

Au cours de cette année, après avoir disputé avec le Maroc sa rencontre amicale contre la Serbie, Dirar suivra les matchs Maroc-Ouzbékistan, Maroc-Ukraine, Maroc-Slovaquie et Maroc-Estonie à partir du banc des remplaçants.

Dirar avec Medhi Benatia, capitaine des Lions de l'Atlas. / Ph. DR

Une star en Belgique et en Turquie

Le 17 mai 2018, le sélectionneur national Hervé Renard fait à nouveau appel aux compétences de Nabil Dirar et le convoque pour prendre part à la Coupe du monde 2018. «Je suis né à Casablanca où j’ai vécu quatorze ans avant d’aller en Belgique. Je me sens donc marocain. C’est un choix que je ne regrette pas», déclarait le prodige à Jeune Afrique.

Véritable star en Belgique et même en Turquie où il brille avec le club Fenerbahçe Spor Kulübü, Nabil Dirar commence à jouer au football à l'âge de quatorze ans dans le club du FC Haren. Il passera ensuite au club Racing White Daring de Molenbeek puis chez les jeunes de l'Union Saint-Gilloise avant d'être transféré dans son club formateur du Diegem Sport (3e division) pour commencer sa carrière professionnelle en 2005. Il le quittera pour le club belge KVC Westerlo où il jouera 57 matchs de 2006 à 2008.

Dirar est transféré à l'été 2008 dans le club flamand du FC Bruges, où il jouera 153 matchs pour quatre saisons. Le 31 janvier 2012, le Maroco-belge, haut de ses 187 cm, est transféré à l'AS Monaco où il signe un contrat de quatre ans et demi pour un transfert évalué à 7,5 millions d’euros, rapportait L’Equipe.

Le 1er juillet 2017, il est transféré en Turquie pour une valeur de 4,5 millions d’euros dans le club du Fenerbahce SK pour une durée de 3 saisons. Son premier match a été disputé le 27 juillet 2017.

Né le 25 février 1986 à Casablanca au Maroc, il immigre à l'âge de douze ans avec sa mère, ses frères et ses sœurs en Belgique. Il est le plus jeune d'une nombreuse famille de 11 enfants, actuellement marié à une Marocaine et père d'une fille.