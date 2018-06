Emission spéciale MRE : Les supporters du Maroc pour le Mondial mobilisés

42 665. C’est le nombre de supporters marocains, y compris ceux résidant à l’étranger, qui sont venus apporter leur soutien à l’équipe nationale. Les chiffres ont été communiqués par Abdelkader Lecheheb, ambassadeur du Maroc en Russie, mercredi 13 juin lors de l’émission «Faites entrer l’invité», présentée par Fathia El Aouni en collaboration avec Mohamed Ezzouak, directeur de publication de Yabiladi.

Un chiffre «énorme», commente Fathia El Aouni, qui est également revenue sur la victoire de la candidature Etats-Unis – Mexique – Canada pour l’organisation du Monde 2026. «Nous sommes un peu déçus mais ça reste une compétition sportive et il faut la prendre dans ce contexte. C’est une compétition stricto sensu donc on tourne la page», déclare Abdelkader Lecheheb sur l’antenne de Radio 2M.

Etablissements halal

«En perspective de la participation de l’équipe nationale [au Mondial 2018], nous avons jugé utile d’informer nos concitoyens sur les règles en vigueur en Russie sur le séjour des étrangers, notamment au niveau des procédures d’immigration, sur la manière d’obtenir le billet, de se rendre dans les stades, etc.», poursuit Abdelkader Lecheheb.

«Nous avons également jugé bon de leur fournir des informations sur chacune des villes qui abriteront un match du Maroc, en l’occurrence Moscou, Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. Cela a eu un très bon écho auprès de nos concitoyens marocains», ajoute le diplomate. A cet égard, il rappelle la mise en place de consulats mobiles dans ces trois villes pour fournir des documents et informations aux supporters marocains, «si besoin est».

Le volet pratique a également été pris en compte. Ainsi, les documents comprennent des adresses d’établissements et de restaurants certifiés halal – encore plus en cette fin de ramadan. «En Russie, le ftour est à 21h15 heure locale», précise Abdelkader Lecheheb. Le pays compte entre 20 à 25 millions de musulmans, dont 6 à 7 millions rien qu’à Moscou. Quant aux Marocains, ils sont entre 3 000 à 3 500, dont 3 200 sont enregistrés à l’ambassade du Maroc. Il s’agit principalement d’étudiants et de Marocains mariés à des Russes.